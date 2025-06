Degrado al cimitero, l’opposizione va all’attacco

I gruppi consiliari Grottammare C’è e Fratelli d’Italia hanno presentato un’interrogazione per segnalare la situazione in cui versa il cimitero di Grottammare in discussione al prossimo consiglio comunale di chi si terrà lunedì prossimo.

"Il camposanto, luogo di riposo per oltre 30.000 defunti e con un’estensione di 27.000 metri quadri, presenta criticità ormai insostenibili che ne compromettono la dignità e la fruibilità da parte della cittadinanza – scrino i consiglieri di minoranza - Barriere architettoniche e inaccessibilità; pericolo e degrado, mancanza d’acqua; gestione insostenibile.

Molte aree sono chiuse o delimitate da transenne a causa del rischio di crolli e distacchi di cornicioni, per molte settimane, e non è la prima volta, l’acqua per innaffiare i fiori nelle fontane è stata assente, creando un ulteriore disagio per i visitatori, l’intera struttura, con 5 km di percorsi interni, è affidata alla cura di un solo custode, rendendo la manutenzione e la pulizia puntuale praticamente impossibili".

I gruppi consiliari chiedono all’Amministrazione comunale risposte immediate e un piano concreto per risolvere queste problematiche.