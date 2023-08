Degrado alla Dog Beach Lamentele da parte di turisti e residenti

Alla fine le lamentele per lo stato di abbandono in cui versa la "Grottammare Dog Beach 43° Parallelo", sono arrivate sulla stampa ed anche in televisione con tanto di interviste dei frequentatori, turisti e residenti. Era inevitabile che accadesse, poiché è dall’inizio della stagione estiva che l’associazione "43° Parallelo Italy" che l’ha realizzata nel 2014 e donata al Comune di Grottammare, ne sollecitava la manutenzione. Tutto quello che è stato fatto è tagliare la siepe di pitosfori che aveva letteralmente sopravanzato la scultura di travertino, ad altezza d’uomo. Per il resto nulla. Non sono state potate le Tamerici, non sono stati tolti i canneti cresciuti nel recinto dei cani da piccola taglia e gran parte dello spazio è ricoperto da erbacce. Non sono stati neanche rigirati i messi su cui sono stati praticati i fori per ospitare i paletti degli ombrelloni. Nulla di nulla, facendo scattare le lamentele dei frequentatori e mettendo in cattiva luce l’immagine dell’Associazione che fa sapere di non avere alcuna responsabilità sulla tenuta della Spiaggia. "Immaginavo che fosse tutto in ordine – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Cercheremo di rimediare prima possibile, scusandoci con i frequentatori".