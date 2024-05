"Degrado camposcuola". Ameli: servizi inadeguati

Torna a far discutere la situazione legata all’intervento pianificato per la riqualificazione della pista di atletica del campo scuola ‘Don Mauro Bracciolani’ che di recente avevamo avuto modo di trattare su queste righe. A lamentare quanto sta accadendo in une delle principali strutture sportive cittadine è stato il segretario provinciale Pd Francesco Ameli che attraverso un video messaggio ha illustrato negli ultimi giorni quali sono le condizioni attuali del tracciato. "Ecco lo stato della pista come potete vedere – commenta Ameli –. Mentre Ascoli viene insignita come città europea dello sport, in realtà lo sport viene abbandonato a se stesso. La pista di atletica purtroppo vede i lavori fermi e i ragazzi non possono allenarsi. C’è uno stato totale di degrado e di abbandono all’interno di questa struttura. Mi chiedo come si possa pensare ad una città capitale dello sport se poi però la pratica delle discipline sportive per eccellenza viene abbandonata a se stessa. Basti pensare che il campo di atletica, l’altro grande tema di Ascoli insieme alla curva, è ancora fermo all’anno zero. Questo è il modo con il quale l’amministrazione pensa di gestire e mantenere lo sport ascolano. E soprattutto pensa di farlo nascondendolo ai cittadini e nascondendo la polvere sotto al tappeto. Magari promettendo lavori che sono fermi da mesi e non investendo sulla Cittadella dello Sport che necessita di un’immediata e importante riqualificazione. La città se perde abitanti è anche perché non offre servizi adeguati. Se d’altronde bisogna andare a San Benedetto, o verso la costa, per allenarsi allora di cosa ci vogliamo vantare?".

La brusca frenata si era fatta registrare lo scorso marzo, quando i lavori per il rifacimento del nuovo anello del tracciato avevano visto dei rallentamenti e delle anomalie sul rettilineo iniziale. Problematiche tali da produrre dei disagi anche nei confronti dell’Asa e a tutti i fruitori della struttura. All’interno dell’imponente struttura era stata da tempo allestita l’area cantiere nella quale si stava provvedendo all’installazione della nuova pista. Le operazioni sarebbero iniziate lungo il rettilineo dello start, dove è possibile intravedere il colore blu di quelle che diventeranno le nuove corsie. L’unico problema però è che nello sviluppo dell’intervento sarebbero emerse delle anomalie che non agevolavano la costruzione di un pista di livello, come inizialmente si credeva. Massimiliano Mariotti