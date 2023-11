Degrado e abbandono, il comitato contro il sindaco

Il Comitato di quartiere "Industriale" di Acquaviva Picena, ai confini con San Benedetto, in agitazione per lo stato in cui verso il territorio, nonostante le promesse fatte dal sindaco Infriccioli e dall’assessore Veccia. "Dopo l’assemblea pubblica di quartiere del giugno scorso, nella quale l’amministrazione comunale si era impegnata a intervenire circa alcune situazioni non più rimandabili – affermano dal comitato -. Tutto è rimasto assolutamente immobile. Nessun cenno per quanto riguarda lo sversamento d’acqua in Via delle Paranze, nessun cenno per quanto riguarda la pulizia di fossi, tombini e scoline in Zona Industriale, per la quale sarebbe dovuto partire un fantomatico "censimento" per verificarne le condizioni più critiche, ne tanto meno per Via Vespucci dove, se da un lato il sindaco Infriccioli abbia già dichiarato che non esistono risorse per il rifacimento dell’asfalto, dall’altro però non è stato avviato nessun intervento di pulizia strade, dell’area verde e nemmeno la sostituzione della segnaletica verticale danneggiata. Abbiamo inviato al Comune due pec e non abbiamo ricevuto risposta".