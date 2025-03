Degrado in città,. Rigera Sbt e comitato vanno all’attacco

Crescono, in Riviera, le proteste per il degrado delle strade e degli spazi pubblici. Dal comitato ’Rigenera Sbt’, l’architetto Daniele Paolini e l’avvocato Gian Luigi Pepa evidenziano come le condizioni degli asfalti siano ormai critiche. "Le strade pubbliche sono piene di buchi e il Comune dovrebbe intervenire anche perché viene da tempo sollecitato", denunciano i rappresentanti del comitato, sottolineando l’importanza delle tasse come strumento per garantire servizi adeguati. "Il pagamento delle tasse rappresenta un dovere civico, ma anche un diritto di ogni cittadino ad ottenere servizi adeguati e un ambiente urbano di qualità. Investire nel decoro urbano e nella manutenzione dei beni pubblici è un diritto di chi paga le tasse". Il tutto, tra l’altro, arriva in seguito ad uno ’scontro’ dialettico tra i vertici dell’amministrazione e uno degli esponenti del comitato. Dalla zona sud della città, si unisce alla protesta il presidente del comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro, Elio Core, che segnala le condizioni critiche di Piazza Cristo Re. "Ancora una volta poniamo all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la precaria situazione della piazza, diventata impraticabile a causa delle radici degli alberi che hanno sollevato i sanpietrini, creando veri e propri crateri. Il pavimento è talmente sconnesso da impedire il transito pedonale, con il rischio di nuovi incidenti". Core denuncia anche la mancata realizzazione degli interventi promessi: "Da anni chiediamo la ristrutturazione della piazza e il ritorno del mercato del sabato. Entrambe le richieste sono sempre state disattese. Durante il Carnevale i cittadini hanno protestato per la pavimentazione ormai non più sicura. Perché allora non si dà seguito ai lavori? Si interviene per il lungomare, lo Stadio Ballarin e il centro città, ma la periferia viene ignorata".

e.l.