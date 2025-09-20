Degrado in via Oberdan: scatta il sopralluogo sanitario al terreno

A Porto d’Ascoli torna al centro dell’attenzione la vicenda di un appezzamento di terra abbandonato lungo via Oberdan. Da tempo i residenti e i commercianti segnalano il degrado dell’area, che da anni versa in condizioni fatiscenti e poco salubri, generando malcontento tra chi frequenta quotidianamente la zona. C’è chi lamenta la presenza di insetti e animali indesiderati. Una commerciante racconta che "in estate diventa impossibile tenere la porta aperta per il via vai delle zanzare", mentre un residente sottolinea che "quell’area trascurata è un biglietto da visita negativo per chi arriva qui". Dichiarazioni che fotografano una situazione percepita come critica, seppure legata a un terreno privato.

Nelle ultime settimane il problema è stato seguito dal presidente del comitato di quartiere Elio Core e dall’assessore alla polizia locale Lorenzo Vesperini, che ha richiesto un sopralluogo all’azienda sanitaria territoriale proprio per procedere ad una eventuale ordinanza da notificare ai proprietari. "Quando mi hanno fatto presente la situazione ho parlato con chi vive e lavora in quella via e ho chiesto l’intervento dell’azienda sanitaria anche perché ci sono delle potenziali problematiche legate alle condizioni igieniche, soprattutto per quanto riguarda i topi e le zanzare. Ora stiamo aspettando la relazione di chi ha effettuato il sopralluogo per poi valutare la possibilità di procedere ad una ordinanza che imponga al proprietario di mettere mano alla situazione e migliorare le cose" dichiara Vesperini.