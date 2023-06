Degustazioni e formazione Al via il festival Enosophia

Dice bene, Angelo Serri (anima di Tipicità): "Sant’Elpidio a Mare, sui temi del vino, grazie a Artevinando e ad Enosophia non è mai banale e coniuga da sempre momenti di degustazione dei vini marchigiani ad approfondimenti e formazione". Enosophia comincia domani (ore 9,30, teatro Cicconi) col convegno promosso con Assoenologi Marche su ‘Innovazione in vitivinicoltura’: "E’ un tema di grande attualità, in cui esaminiamo 8 progetti finanziati dalla Regione che collegano il mondo vitivinicolo a quello della ricerca – spiega Giuliano D’Ignazi (presidente Assoenologi Marche) – per approfondire il concetto di sostenibilità ambientale". Progetti relativi alla viticoltura intelligente e sostenibile e a strategie di resilienza e cambiamento climatico; sperimentazione di un sistema per l’ottimizzazione dei processi di trattamento su piante da frutto coltivate a spalliera; blockchain, certificazione di origine biologica; alternative allo zolfo ed altro. Al termine, degustazione dei vini in sperimentazione (due dell’ascolano, tre dell’anconetano e uno del maceratese). In serata (ore 21,30, Largo Berdini) Stefano Isidori, presidente regionale Ais conduce un incontro su ‘ImpariAmo il vino. L’Abc della degustazione’ "per insegnare ad affrontare un calice di vino. Nel concetto di Enosophia - dice – c’è anche questo spaccato culturale". "Nella programmazione – aggiunge l’assessore alla cultura, Michela Romagnoli – abbiamo inserito la Cena in bianco, di sabato (ore 20,30, Piazza Matteotti) creando un connubio con il vino ricco di affinità". Domenica (ore 17,30, palazzo comunale) "un evento sulla figura dell’elpidiense Andrea Bacci, al termine del quale ci sarà una degustazione con tutte le aziende vitivinicole che hanno partecipato ad Artevinando" specifica Marino Calvigioni (presidente Di Arte in Vino) "Bacci è stata una figura eclettica, da cui si può attingere moltissimo – aggiunge il suo vice, Fabio Conti – e domenica si parlerà de ‘L’unicorno in medicina’ con Luisella Giachino (Università di Torino) ed Enrico Fagiani". "Abbiamo condiviso appieno l’iniziativa, prevedendo anche uno spettacolo di chiusura (ore 21,30, Piazza Matteotti) con Piermassimo Macchini – dichiara il sindaco Alessio Pignotti –. Si parlerà dei giorni del Bacci anche in vista dei 500 anni dalla nascita che ricorrono nel 2024, per il quale stiamo coinvolgendo anche la Regione dove è in itinere una legge regionale sul Bacci".

Marisa Colibazzi