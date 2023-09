Dehors, arriva l’ora del confronto. Dai colori alle percentuali, i nodi

Sarà un confronto forse più complesso del previsto, quello che a breve andrà in scena fra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria sui dehors. Il vertice di Viale De Gasperi, infatti, ha intenzione di approvare un nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico, e l’iniziativa dovrà necessariamente passare il vaglio delle federazioni che annoverano gli esercenti della riviera. L’ente finora si è detto disposto a venire incontro alle esigenze degli imprenditori, ma in alcuni casi sarà piuttosto difficile accontentare tutti. Il tasto più dolente, probabilmente, sarà quello dei colori e delle dimensioni degli arredi. La Sovrintendenza, infatti, ha dettato una determinata palette cromatica per il centro, e ha fatto capire che un certo tipo di dehors, totalmente chiuso, non si potrà mettere nelle parti storiche della città. Questa prescrizione, in molti casi, vorrà dire che numerosi locali dovranno smobilitare i propri dehors e installarne di nuovi, in base alle disposizioni dell’ente regionale. In questo senso, peraltro, sarà difficile rivedere l’altezza dei divisori, che gli esercenti vorrebbero di 1,8 metri: molto probabilmente, però, non si potrà superare il metro e mezzo per le zone a maggiore afflusso turistico.

Un altro nodo da sciogliere è quello delle percentuali. È noto, infatti, che il calcolo dell’area che può essere occupata da un dehor deve essere fatto in base alla superficie lorda interna. La percentuale di questa superficie, in tal senso, sarà materia di dibattito: inizialmente infatti si era pensato di confermare una percentuale compresa fra l’80% e il 100% del locale interno, ma alcune correnti di maggioranza preferirebbero riportare il delta fra il 50% e l’80%. Insomma, non proprio una buona notizia, anche se nulla è stato deciso e tutto dovrà essere definito all’interno di appositi tavoli. Più aperta, invece, è la posizione del comune sull’occupazione degli stalli auto: tutta la maggioranza, infatti, sarebbe d’accordo a concedere questa possibilità, purché si rispetti il codice della strada e i principi di fruibilità e sicurezza, perorati anche dall’ex sindaco Piunti. La bozza che verrà presentata agli esercenti, tra l’altro, ricalcherà in gran parte quella redatta durante il precedente mandato amministrativo. Per quanto riguarda gli stalli, comunque, se ne dovrebbe concedere l’occupazione anche nei punti di maggiore interesse turistico. I gestori, infine, potranno inserire dehors in base alla zonizzazione proposta dagli uffici comunali.

Giuseppe Di Marco