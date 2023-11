Dehors, il nuovo regolamento slitta

Ancora un anno prima di veder approvato il nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico. Vista la proroga decisa a livello nazionale, l’amministrazione comunale sta valutando di rinviare all’inizio del 2025 la ratifica delle nuove norme per l’installazione dei dehors. Periodo al quale dovrà eventualmente sommarsi un altro anno ‘cuscinetto’ per consentire alle attività rivierasche di mettersi in regola. Insomma, è il caso di dire che il corposo documento potrebbe vedere la luce allo scadere dell’attuale mandato amministrativo. La novità è stata discussa ieri mattina nella conferenza dei capigruppo di maggioranza, riunita assieme ai tecnici dell’urbanistica per valutare l’impatto dell’emendamento appena approvato in senato al dl ‘concorrenza’. In base alla modifica, infatti, il regime semplificatorio per il posizionamento di arredi all’esterno dei locali dovrebbe durare fino al 31 dicembre 2024. Una notizia accolta con estremo favore dalla categoria, che sarebbe obbligata, con nuove regole, a modificare le proprie installazioni per mettersi a norma.

L’amministrazione comunale, in ogni caso, non ha intenzione di rimanere con le mani in mano. Per la prossima settimana è previsto un nuovo incontro, questa volta con le associazioni di categoria, che da tempo chiedono di essere ricevute per discutere il futuro regolamento punto per punto. I nodi da sciogliere sono tanti, a partire dalle dimensioni massime dei dehors: inizialmente si era pensato di consentire una percentuale compresa fra l’80% e il 100% della superficie interna al locale, ma ora la soglia potrebbe scendere in una forbice fra il 50% e l’80%. Altra gatta da pelare saranno gli stalli auto: la maggioranza sarebbe propensa a consentirne l’occupazione, anche nei punti di maggiore interesse turistico. Il tutto, ovviamente, a patto che non si trasgredisca il codice della strada. Impossibile non parlare dei colori concessi per i tendoni e dell’altezza massima dei divisori. A tal proposito restano valide le indicazioni della Soprintendenza, che in centro limitò fortemente la palette cromatica e concesse un innalzamento massimo di 1,5 metri. Gli esercenti, invece, chiedono maggiore elasticità per i colori e anche per le barriere, che si vorrebbe portare a 1,8 metri. "Un passaggio con la Soprintendenza lo faremo – dice l’assessore Bruno Gabrielli – mettendola al corrente delle esigenze palesate dalle associazioni di categoria". Per le attuali regole, i locali possono occupare fino al 96% della superficie interna.

Giuseppe Di Marco