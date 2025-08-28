Dehors invernali, nuovo regolamento: sarà la Soprintendenza a dare l’ok

L’estate volge al termine. E per le attività di ristorazione presenti in centro è già tempo di pensare all’inverno. Nell’allestimento dei dehors esterni, però, le attività dovranno rispettare delle indicazioni molto rigide, visto che nelle ultime settimane è stato messo a punto un regolamento ad hoc da parte dell’amministrazione comunale e della Soprintendenza. Tra le novità introdotte, spicca il fatto che le autorizzazioni e concessioni saranno rilasciate di norma dal Comune previa autorizzazione della stessa Soprintendenza.

L’accordo permetterà di considerare autorizzate dalla Soprintendenza le richieste di occupazione sotto forma di Scia per le quali il Comune avrà verificato la conformità al regolamento: in questo caso il Comune dovrà solo comunicare alla Soprintendenza, entro dieci giorni dal rilascio, l’avvenuta autorizzazione. Per capire quali categorie rientrano nell’iter semplificato viene richiamato il regolamento. A cominciare dai dehors categoria A (sedie e sgabelli, tavoli, cestini, elementi di comunicazione; sono consentiti sugli assi, piazze, aree verdi e lungofiume) ad eccezione di quelli situati a Piazza Arringo e Piazza del Popolo.

Poi i dehors di categoria B (sedie e sgabelli, tavoli, cestini, elementi di comunicazione, tende o ombrelloni, elementi di illuminazione; sono consentiti sugli assi storici, corso Trento e Trieste, piazze, aree verdi e lungofiume) ad eccezione di quelli situati a Piazza del Popolo, Piazza Arringo e via del Trivio nel tratto compreso dal chiostro di San Francesco a Piazza Ventidio Basso.

Poi ci sono i dehors di categoria C (sedie e sgabelli, tavoli, cestini, elementi di comunicazione, tende o ombrelloni, elementi di illuminazione, pannelli frangivento, elementi di riscaldamento; sono consentiti sugli assi storici, corso Trento e Trieste, aree verdi, lungofiume e piazze tranne Piazza del Popolo e Piazza Arringo) ad eccezione di quelli ubicati in Piazza del Popolo, Piazza Arringo, Piazza Ventidio Basso, via del Trivio, parte di corso Mazzini (palazzo Gallo, tratto a vista del decumano romano).

È esclusa dall’ambito di applicazione dell’accordo l’installazione di strutture metalliche all’americana, gonfiabili, totem e qualsiasi altro mezzo pubblicitario autonomo rispetto alle installazioni delle tipologie previste dal regolamento.

Matteo Porfiri