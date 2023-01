Dehors, le richieste dei commercianti al Comune

Mantenimento delle superfici occupabili, meno rigidità su coperture, colori e stalli auto: sono queste, in estrema sintesi, le richieste della Confesercenti all’amministrazione comunale di San Benedetto che si appresta ad elaborare il nuovo regolamento dei dehors in città. Un regolamento, quello sull’occupazione di suolo pubblico, che il vertice di Viale De Gasperi ha intenzione di approvare entro giugno, in modo da renderlo operativo sin dalla prossima estate. "Oggi il nuovo piano di occupazione non può prescindere da due elementi – spiega il presidente regionale Sandro Assenti – Intanto, è necessaria una zonizzazione delle regole: certe restrizioni possono andare bene in alcune aree della città, mentre in altre no. Secondo poi, va registrato che dopo la pandemia c’è, in generale, una maggiore disponibilità dei clienti a stare fuori piuttosto che all’interno dei locali, se le condizioni lo consentono. In Italia questa logica è stata acquisita ultimamente, mentre in altri paesi tanto tempo fa. In mesi come aprile, ottobre o novembre le attività possono tranquillamente mettere tavolini fuori, se ci sono elementi di riscaldamento". Da queste basi, quindi, si dipana un ragionamento più specifico. "Negli ultimi anni c’è stato un ‘balletto’ riguardo alle percentuali da utilizzare all’esterno in base ai metraggi delle singole attività – continua Assenti - Dall’80% del regolamento Gaspari siamo arrivati al 50% previsto dalla bozza non approvata durante l’amministrazione Piunti. Noi riteniamo che si debba tornare all’80%, insomma, rimanere così come siamo". E si passa agli arredi, per i quali dovrebbero essere previste ulteriori limitazioni.

"Noi commercianti abbiamo acquisito i dettami della soprintendenza, però chiediamo che l’altezza massima delle paratie laterali sia maggiore di quella consentita – 1,8 metri, nda - Perché bisogna riparare la gente dal vento. Ovviamente accetteremo anche la trasparenza dei vetri di copertura". Nel regolamento, quindi ci saranno anche degli obblighi sulla colorazione, in base alle zone del centro in cui insiste il dehor: "In quel caso – dice ancora il presidente - bisogna che queste siano in sintonia con quelle zone in cui si dovrà installare la struttura, senza eccessiva rigidità". Uno dei capitoli più scottanti sarà quello sui marciapiedi e sugli stalli auto.

"Bisogna ragionare approfonditamente sui dislivelli. Credo sia fondamentale dare la possibilità di posizionare pedane dove la pavimentazione è irregolare, per porre i tavolini sullo stesso livello. Infine, in certe circostanze si potrebbero prevedere occupazioni sugli stalli. Magari non ovunque: occorrerà valutare caso per caso. Una città turistica come la nostra merita un esame puntuale: maggiori spazi si concedono all’operatore, maggior beneficio ne trarrà lo stesso turista".

g.d.m.