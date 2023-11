Dehors, occupazione stalli in forse

Gli esercenti sambenedettesi avranno effettivamente la possibilità, una volta approvato il nuovo regolamento sui dehors, di occupare gli stalli auto? Nonostante l’orientamento dell’amministrazione propenda per dare campo libero agli imprenditori, nessun assenso preventivo sarà dato prima di avere dati certi. Statistiche sui flussi di traffico e sulla quantità – e relativa necessità – di parcheggi, che saranno pronte nel momento in cui verrà presentato il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums): l’elaborato, stando al cronoprogramma comunicato dall’ente, dovrebbe essere pronto tra settembre ed ottobre 2024. Insomma, si riapre il dibattito su uno dei pochi punti dati per certi sul dispositivo che, in futuro, normerà l’occupazione di suolo pubblico in riviera. A destare perplessità è il fatto che in centro ci sia poca offerta di posteggi in relazione alla domanda reale, anche per via dei molti cantieri: insomma, oltre alle questioni della sicurezza e del costo, ora c’è anche una questione di vivibilità: sambenedettesi e turisti riusciranno a fare a meno di stalli finora utilizzati per dare più possibilità agli esercenti? A monte, chiaramente, sta la vecchia diatriba fra commercianti e residenti, con i primi che vorrebbero modernizzare la movida e l’accoglienza, mentre i secondi chiedono meno chiasso e disordine nelle ore serali e notturne. È anche vero che entro qualche mese, in centro, dovrebbero sbloccarsi circa 150 posti auto: quelli – a pagamento – gestiti dalla Metropark sulla superficie adiacente alla stazione centrale. Ed è anche vero che il comune ha intenzione di aumentare il numero di rettangoli a disposizione dei veicoli: un esempio, in tal senso, è rappresentato dalla palazzina di via Romagna, che a breve diventerà proprietà dell’ente in cambio del terreno di Ragnola su cui l’Ast farà la casa di comunità. Al posto dell’immobile di via Romagna, parte della maggioranza vorrebbe fare un parcheggio multipiano. Altro esempio è quello dell’ex tirassegno in via Volta, o delle aree sottostanti il cavalcavia.

Ma nessuno di questi progetti finora si è concretizzato, quindi per i prossimi anni la riviera potrebbe soffrire la carenza di aree per la sosta. Va anche detto che il nuovo regolamento dehors non verrà approvato prima del 2025, e anche dopo l’approvazione bisognerà aspettare ulteriori 12 mesi per consentire alle attività di mettersi in regola, quindi per ora i rischi stanno a zero. Ciononostante, l’occupazione dei parcheggi non è ancora, affatto, una certezza.

Giuseppe Di Marco