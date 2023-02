Dehors: sì ai parcheggi, ma col sovrapprezzo

Sì ai dehors sui parcheggi, ma con un sovrapprezzo. È questa la linea che sta prendendo piede in maggioranza per quanto riguarda il regolamento sull’occupazione di suolo pubblico: sul documento, che dovrebbe essere approvato entro giugno, i consiglieri sono tornati a discutere due giorni fa assieme agli assessori di riferimento. In realtà il passaggio sui dehors è stato veloce, trattandosi di una maggioranza preconsiliare: il tema verrà discusso approfonditamente nel prossimo incontro della squadra di governo cittadino, ma una bozza di regolamento esiste già, e fungerà da base per i confronti che avranno luogo da qui ai prossimi mesi, anche con le associazioni di categoria. La novità principale è che il vertice comunale sarebbe propenso a concedere l’occupazione degli stalli auto, anche se non ovunque. Va ricordato che, nel corso della precedente amministrazione, il sindaco Piunti si mostrò categorico sull’argomento, dando assoluta priorità alla sicurezza e fruibilità stradale. Per la giunta Spazzafumo i posteggi si possono occupare, ma gli esercizi commerciali molto probabilmente saranno chiamati a pagare qualcosa in più per poterlo fare. Il motivo è evidente: privandosi di quei parcheggi, il comune guadagnerebbe di meno dal pagamento della sosta, e quindi in qualche modo dovrebbe recuperare quell’introito mancato. Chiaramente non tutti gli stalli sarebbero occupabili. Per capire quali includere bisognerà ragionare caso per caso e zona per zona. A monte di questo regolamento, infatti, c’è una zonizzazione della città: ad ogni zona il comune abbinerà regole peculiari, a seconda del contesto urbano circostante. Ma non finisce qui, perché una zonizzazione, in realtà, esiste già. Questa venne redatta dai tecnici dell’urbanistica durante l’amministrazione Piunti, ma quella attuale ne ha voluta fare una molto più specifica. Lo stesso quadrilatero, ad esempio, è stato ulteriormente suddiviso in parti, e al suo interno ragionamenti diversi verranno fatti per strade e piazze. Per quanto riguarda l’estensione del dehor, l’idea è di portarla all’80% della superficie interna del locale. Una misura, quest’ultima, che ha già ricevuto l’apprezzamento della categoria, visto che nella bozza precedente non si era andati oltre il 50%. "Stiamo portando avanti i lavori per chiudere la pratica nel più breve tempo possibile – dichiara l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – è nostra intenzione produrre un regolamento dettagliato, che tenga conto delle esigenze di ogni zona e degli esercenti. Cercheremo di ‘cucire’ questo nuovo dispositivo addosso alla città".

Giuseppe Di Marco