Dehors, si tratta su colori e dimensioni

È un nuovo confronto con la Soprintendenza, quello che il comune ha intenzione di avviare, per capire fino a che punto siano cogenti le disposizioni dell’ente regionale sugli arredi dei dehors, dettate ormai quattro anni fa, e che l’amministrazione considera rivisitabili alla luce di quanto avvenuto dopo la pandemia. Anzi, il civico 124 di Viale De Gasperi vorrebbe sondare il terreno per capire se queste prescrizioni possono essere in gran parte modificate per venire incontro alle esigenze degli esercenti, e per capirlo si scriverà, appunto, alla Soprintendenza stessa. Ma quali sono le indicazioni che non andrebbero agli imprenditori sambenedettesi? Quelle, nel dettaglio, che dicono ai locali di avere arredi di colori predeterminati: non perché i colori non piacciano, ma perché vorrebbe dire che una gran parte degli esercizi dovrebbe intervenire per cambiare il proprio assetto. La precedente bozza di regolamento, che farà da base al futuro dispositivo, prevede infatti che le strutture in metallo possano essere solo bianche, grigie o color testa di moro; quelle in legno, invece, bianche normale o decapato. Le perimetrazioni e le calate laterali potranno essere solo trasparenti, le fioriere con effetto ‘acciaio corten’ o cotto naturale, mentre le coperture a tinta unita bianche o color panna, ad eccezione del Paese Alto, in cui dovranno essere color terra di Siena. Insomma, regole non proprio esaltanti: il rischio, per amministratori ed imprenditori, è di appiattire le aree del centro, interessate da forti flussi turistici: per l’ente comunale vale la pena fare un tentativo e cercare di ‘ammorbidire’ la Soprintendenza. E non solo sulla questione colori, ma anche su quella che riguarda le dimensioni dei divisori.

Nelle zone centrali, infatti, per i dehors ‘semiaperti’, è prevista la delimitazione con "pannelli paravento mobili in vetro infrangibile o policarbonato trasparente, non colorato e privo di incisioni, serigrafie o texture che ne riducano la trasparenza, (interamente vetrati ovvero con telaio metallico minimale e senza zoccolature opache) di altezza massima di 150 centimetri e struttura in telai metallici leggeri e di disegno semplice". Le associazioni di categoria, in tal senso, vorrebbero avere la possibilità di installare perimetri che arrivino anche a 180 centimetri. Sembra una modifica di poco conto, ma per i titolari dei locali non lo è: l’idea, infatti, è che dopo il Covid si voglia stare più all’esterno dei locali. Divisori più alti, in questo modo, permetterebbero di mantenere un clima mite all’interno del dehor.

Giuseppe Di Marco