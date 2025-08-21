Dehors verso limiti meno severi

Centro città e viale De Gasperi con disposizioni meno limitanti: è questa l’impostazione che l’amministrazione comunale ha deciso di conferire al nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico, che però potrebbe vedere la luce direttamente nel 2027. Slittamento che deriverebbe dalla possibile ulteriore proroga allo stato delle cose, stabilito in epoca Covid. Quello che sarebbe un indesiderato regalo da Palazzo Chigi – ancora ipotetico, va detto – rischia di indurre gli enti locali a tener ferma un’iniziativa che avrebbe potuto concretizzarsi già da qualche anno. Intanto però le interlocuzioni con la Soprintendenza hanno portato alla possibilità, per l’amministrazione rivierasca, di prevedere regole comuni tra due dei tre comparti urbanistici decisi dalla zonizzazione cittadina. Regole meno severe e proibitive, insomma, per tutte quelle vie che fanno parte del centro pulsante della riviera e che, per questo, potrebbero ospitare locali con dependance di tipologie oggi non consentite. Sia quel che sia, il nuovo dispositivo sui dehors – atteso da una quindicina d’anni – non verrà portato in consiglio comunale nell’immediato futuro. In questo momento infatti resta in vigore la legge 193 del 2024, per cui le autorizzazioni e le concessioni finalizzate all’utilizzazione temporanea del suolo pubblico, rilasciate ai sensi della legge 176 del 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

Le questioni, ad oggi, sono sostanzialmente tre: la tipologia di dehors ammessi, il caso dei parcheggi blu e le perimetrazioni consentite. In merito alla tipologia, il riferimento è soprattutto alle vie del centro cittadino, dove si vorrebbe maggiore elasticità con l’ampliamento della gamma di installazioni concesse. Ed è qui che si rende necessaria la revisione delle zone in cui è suddivisa urbanisticamente la città. Il nodo parcheggi è una diatriba che affonda le radici nella passata amministrazione, dove la stessa maggioranza non si trovò d’accordo. L’idea, ora, sarebbe di permettere l’occupazione dei posteggi a pagamento valutando caso per caso, e comunque prevedendo una maggiorazione nell’imposta per l’occupazione, dovuta al mancato introito per il comune relativo allo stallo. Infine, il tema delle barriere: la categoria vorrebbe un innalzamento a 1,8 metri per i dehors semiaperti: cosa che invoglierebbe i clienti a recarvisi anche in autunno e inverno.

Giuseppe Di Marco