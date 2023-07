Del Sorbo e i suoi ’corpi scelti’ Viaggio nell’arte a Smerillo

Dai teatri alle piazze d’Italia e d’Europa. È una storia importante, una vicenda artistica straordinaria quella di Giuliano Del Sorbo, l’artista che va in scena a Smerillo con la performance ’Corpi scelti per l’incastro Human Wave’ nell’ambito del festival ’Le parole della montagna’ (giovedì alle 17,30) che per il 2023 sceglie la parola cordata per una indagine che si carica di significati simbolici. Del Sorbo nasce in Inghilterra nel 1961 da genitori emigrati dal Sud, rientra in Italia quando ha 10 anni, dopo gli studi viaggia, si ferma in Sudamerica, fa esperienze teatrali, partecipa la vita dei luoghi. Viaggia e vive in Irlanda per un lungo periodo, ritorna in Italia, si stabilisce a Milano dove ancora oggi ha uno studio. Viaggia: "Il viaggio è dentro di noi". Viaggia e si stabilisce a Pesaro dove incontra Lucia Ferrati, artista della parola, lettrice, autrice speaker, che, per l’occasione, legge versi di Mariangela Gualtieri e Borges. È un linguaggio potente quello di Giuliano Del Sorbo, una espressione d’arte che trascina emoziona, stupisce. Vederlo all’opera significa vivere una esperienza immersiva che scuote l’anima e il corpo mentre dipinge le grandi figure umane, corpi scelti per l’incastro, come recita un verso di Mariangela Gualtieri, grandi figure che paiono scolpite nel marmo, significa impregnarsi delle vibrazioni e della energia che attraversa l’artista nella dimensione dell’estasi Del Sorbo diviene tutt’ uno con l’azione performativa, il pennello un prolungamento della sua mano, la tela uno specchio in cui riflette la sua essenza.

L’artista è solo, davanti ad una grande tela bianca, nella sua imponente fisicità, vestito di nero come vuole una estetica esistenzialista, a sottolineare la profondità del pensiero, del fare. Il movimento veloce lascia una pennellata larga che via via si sussegue ad un’altra e alimenta il contrasto del nero sul bianco, una pennellata vigorosa e un’altra ancora, le figure umane, in un andamento ritmico che guida le une verso le altre, si moltiplicano e si incontrano al centro dove compaiono bambini. Una realizzazione estetica intrisa di etica che diviene metafora di incontro fra popoli e genti, solidarietà, aiuto, cordata che si contrappone alla discriminazione, all’isolamento, alla solitudine, all’egoismo che contraddistingue, troppo spesso, la vicenda umana. Intensità, potenza del gesto, suggestione, esperienza irripetibile che si delinea insieme alla presenza dello spettatore. Rito, religiosa incarnazione, azione viva, corporea azione drammatica, poetica spirituale che, dal pensiero, trova il suo compimento nella combinazione di praxis e poiesis. Giuliano è dentro l’opera, l’opera è dentro di lui. L’arte e la realtà si fondono, quando l’arte di Del Sorbo vive della sua stessa immanenza poetica e spirituale. Il valore della sua espressione supera i confini della performance che vuole l’arte effimera come la vita e abbraccia, invece, una doppia valenza: da un lato contempla, attraverso il gesto performativo l’aspetto dell’impermanenza di tutto ciò che si consuma, dall’altro resta un prodotto tangibile, una creazione che resta nel tempo. E tutto ci suggerisce l’idea di un fare arte che obbedisce alla complessità dello spirito umano e rimanda al connubio di pascaliana memoria tra l’esprit de geometrie e l’esprit de finesse.

Cecilia Casadei