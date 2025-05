"Del Zompo da tempo con Loggi"

Colpo di scena, ma non troppo, a Monteprandone. Durante l’ultimo consiglio comunale il presidente Marco Ciabattoni ha ufficializzato la nascita di un nuovo gruppo consiliare: ‘Monteprandone Città Unica’, costituito dal solo consigliere Emidio Del Zompo. Una notizia che non sorprende, secondo la consigliera Martina Censori di ‘L’altra Monteprandone’. "Da tempo il consigliere Del Zompo vota regolarmente con la maggioranza, e con questo nuovo gruppo formalizza il suo avvicinamento al sindaco Sergio Loggi, che non ha perso occasione per congratularsi pubblicamente, accogliendo di buon grado il nuovo ‘ingresso’. Durante la seduta, lo stesso Del Zompo ha dichiarato di sentirsi ‘ospite’ del Comune di Monteprandone, di ritenere la nostra una ‘opposizione giusta’ e ha aggiunto che, se la maggioranza lo accogliesse, lui vi entrerebbe di buon grado, come già affermato nella commissione dei capigruppo. Parole che confermano quanto avevamo denunciato in campagna elettorale: la lista di Del Zompo non era altro che una lista civetta, costruita ad arte per sostenere indirettamente Loggi".

La consigliera Censori parla di una rete di relazioni che si muoverebbe da tempo nel sottobosco del territorio. "È ormai chiaro a tutti – aggiunge la Censori – Sergio Loggi ed Emidio Del Zompo hanno usato il simbolo di Noi Moderati come un mero espediente elettorale. Un contenitore vuoto, creato ad arte per carpire voti al centrodestra e poi consegnarli alla maggioranza. Ora, con la nascita del gruppo ‘Monteprandone Città Unica’, si smaschera definitivamente il loro piano: non c’è mai stata opposizione, ma solo una strategia ben orchestrata per rafforzare il potere di Loggi e indebolire il confronto democratico. Questo è un insulto alla buona politica e alla fiducia dei cittadini che hanno creduto in una proposta autonoma e alternativa". Il consigliere Del Zompo respinge le critiche della Censori e la attacca. "Alle ultime elezioni si è professata di sinistra, ma il logo dell’Altra Monteprandone è riconducibile a quello del centrodestra presentato alle provinciali. Durante le comunali, il segretario provinciale di Forza Italia mi chiamava per non presentare la lista, insieme al coordinatore regionale di Noi Moderati, perché era già tutto deciso. Ma io rappresento la sana politica e non mi sono mai prestato a questi radiocomandi. Ricordo che la Censori si è rivolta a Forza Italia per essere eletta all’Anci nazionale".

Marcello Iezzi