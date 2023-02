Delegazione Carifermo a Micam e Lineapelle "Vicini alle imprese"

Una delegazione della Carifermo ha partecipato al Micam e a Lineapelle confermando la vicinanza alla filiera del calzaturiero. Un’edizione incoraggiante, che ha visto 102 aziende marchigiane protagoniste al Micam e 94 a Lineapelle, con segnali di ripartenza e l’apertura anche su nuovi mercati come gli Usa e il Sud Africa. Erano presenti al Micam il direttore generale di Carifermo Ermanno Traini, la responsabile del marketing aziende Rita Marilungo, il responsabile della Hub di Fermo Juri Di Tullio e il coordinatore imprese della Hub di Civitanova Marche Andrea Boccatonda. Il dg Traini spiega che "da più parti viene riconosciuto il talento dei nostri imprenditori e la qualità dei nostri prodotti. Dobbiamo riconoscere loro il merito di aver continuato a lavorare con tenacia e ad impegnarsi per mantenere alto il livello del prodotto, forti di una grande tradizione, pur nelle difficoltà degli ultimi anni che tutti conosciamo. Siamo qui, prudenti ma con rinnovata fiducia ed ottimismo, supportati dai numeri che arrivano dalle prime manifestazioni di inizio 2023 che riguardano le stagioni autunno-inverno 20232024. Vogliamo sostenere e supportare le diverse realtà, consapevoli dell’importanza di tutta la filiera per la programmazione dei prossimi mesi; con una visione chiara e strategica realizzeremo insieme progetti ambiziosi per la crescita economica del nostro territori"