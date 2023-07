Delegazione della Bcc all’assemblea nazionale "Momento importante"

"La Repubblica vi è riconoscente", ha affermato il presidente Sergio Mattarella all’assemblea nazionale di Federcasse Bcc, a cui ha partecipato anche la Banca di Ripatransone e del Fermano. La delegazione era formata dal consigliere Francesco Massi, dal consigliere delegato ai Bcc Credito Cooperativo giovani soci Daniele Ribeca, dal presidente dei GiovaniLab Bcc Riccardo Elsini e dal direttore generale Vito Verdecchia. Durante l’assemblea nazionale, avvenuta a Roma alla presenza del presidente Mattarella, è stato celebrato il 140esimo anno dalla fondazione della prima Cassa Rurale Italiana. "Abbiamo sentito in maniera tangibile – ha commentato il direttore Vito Verdecchia – la vicinanza delle istituzioni, grazie alle parole del presidente della Repubblica che ha pronunciato un discorso molto concreto, privo di formalismi ed emozionante. Ci ha esortato a non perdere mai il senso dello Stato e, ponendo l’accento sul ruolo del Credito Cooperativo per la crescita dell’Italia, ci ha detto che la Repubblica ci è riconoscente. Un attestato di stima molto importante che ci sprona a moltiplicare l’impegno per i nostri territori".