Delinquenza giovanile e polemica. L’opposizione va all’attacco

In questi giorni abbiamo evidenziato il problema dei ragazzini che seminano preoccupazione nei parchi e nelle piazze di Grottammare. Oggi registriamo l’intervento dei consiglieri di ’Grottammare c’è’ che dopo aver riepilogato i vari eventi, come i danneggiamenti, l’aggressione a un minorenne sotto la pineta, la mamma con bimbo nella carrozzina accerchiata dalla banda e così via, pone una domanda: "Cosa sta facendo l’amministrazione comunale per arginare il fenomeno della delinquenza giovanile?". "È giunto il momento di pensare ad una riforma seria del comando della polizia locale, in modo da creare un valido supporto operativo che formi un’unica sinergia con la locale stazione dei carabinieri e la Questura di Ascoli (sede di San Benedetto) – scrivono in una lunga nota i membri di Grottammare c’è –. Chi opera nell’ambito della polizia locale dovrebbe avere una preparazione e una formazione capace di contrastare ogni tipo di fenomeno, mediante l’uso di strumenti e mezzi adeguati. Non dobbiamo avere solo vigili dediti a emettere multe oppure relegati in ufficio. Per fare ciò è necessario, quindi, reperire fondi, anche mediante finanziamenti regionali o statali e prevedere in bilancio, in un periodo di tempo determinato, il raggiungimento dell’obiettivo, tagliando le spese superflue che non possiamo permetterci. Chiediamo quindi al Sindaco – aggiungono i consiglieri di minoranza - di intraprendere azioni urgenti per risolvere le problematiche emerse, ovvero studiare dei percorsi condivisi con gli istituti scolastici, le associazioni di volontariato, le associazioni sportive e tutti gli altri potenziali attori coinvolgibili, per prevenire i fenomeni come quelli occorsi nella nostra città e per istruire le giovani generazioni a un concetto di legalità e di civile convivenza".

Marcello Iezzi