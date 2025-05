Delirio Samb, città in festa per i rossoblù. E anche con il Comune è tornato il sereno

Un’intera giornata dedicata all’orgoglio sportivo. Ieri è andato in scena il ’Samba Day’, con la città che ha celebrato la promozione in Serie C della Sambenedettese con una lunga festa che ha coinvolto istituzioni, tifosi e protagonisti di un’annata indimenticabile. Il programma si è aperto alle 10 del mattino, quando il presidente Vittorio Massi, i dirigenti, lo staff tecnico e la squadra sono stati ricevuti in Comune. La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare, addobbata per l’occasione come nelle grandi celebrazioni civiche. In questa cornice il sindaco Antonio Spazzafumo ha sottolineato il valore non solo sportivo ma simbolico del traguardo, ricordando l’inizio dell’avventura: "Ci siamo trovati in una situazione in cui la città era divisa e bisognava ricreare quel clima di appartenenza che da sempre contraddistingue i cittadini di San Benedetto. La Sambenedettese è stata il collante. Per questo ho lavorato per coinvolgere il presidente a prendere in mano la situazione".

Parole che hanno avuto anche un sapore personale, con un riferimento alle critiche ricevute sui social dove qualcuno ha affermato che il primo cittadino stia ora salendo sul carro dei vincitori: "E’ stato proprio il sindaco a costruire quel carro sul quale oggi sale tutta la città grazie al lavoro del presidente, della squadra e di tutto lo staff". Accanto a lui, il presidente rossoblù Vittorio Massi: "È vero – ha ironizzato – è stato il sindaco che mi ha spinto nel burrone. Sono passati due anni e mezzo e devo dire che è stata dura. Vedo ad esempio mia moglie, che ha lottato tanto in quelle settimane con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e con la Lega Nazionale Dilettanti per superare tutti gli ostacoli. E’ stato un duro lavoro ma anche un atto che veniva dal cuore".

Un clima disteso, che ha fatto dimenticare le tensioni degli scorsi mesi tra Comune e società, soprattutto sui progetti legati agli impianti sportivi e alla questione della strada Brancadoro. Durante la cerimonia sono stati premiati tutti i protagonisti della promozione: calciatori, staff e dirigenti. Riconoscimenti anche per il tecnico Ottavio Palladini, molto applaudito, ricordato dal sindaco come "un sudentrino come me". Ma il momento più spettacolare è arrivato in serata, con una coreografia pensata per lasciare il segno. Al porto, sotto un cielo dipinto con i colori della Samb grazie al sorvolo della ’Freccia Rossoblù’, i giocatori hanno fatto il loro ingresso simbolico sbarcando da due pescherecci, tra applausi e cori. Infine, la festa si è spostata in piazza San Giovanni, gremita di tifosi. Tra musica, interventi dal palco e un entusiasmo contagioso, è stata ufficialmente sigillata una promozione attesa, sofferta e conquistata con merito.

Emidio Lattanzi