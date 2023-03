Delitto Cianfrone Ergastolo per la coppia Angiulli in primo grado aveva avuto 16 anni

Un urlo e poi ha abbandonato rapidamente la sala delle videoconferenze nel carcere dove è detenuta. Così Francesca Angiulli ha reagito quando il presidente della Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha pronunciato la parola ergastolo nel condannare lei e il marito Giuseppe Spagnulo quali responsabili in concorso di omicidio premeditato e porto abusivo di arma per l’assassinio di Antonio Cianfrone avvenuto il 3 giugno 2020 a Spinetoli. Dunque anche la donna dovrà scontare l’ergastolo. Gli era andata meglio nel processo di primo grado davanti alla Corte d’Assise di Macerata che il massimo della pena l’aveva comminato solo a Spagnulo, condannando invece la Angiulli a 16 anni riconoscendogli l’attenuante della minima partecipazione all’organizzazione e all’esecuzione dell’omicidio premeditato dell’ex vicecomandante della stazione dei carabinieri di Monsampolo, per motivi che nessuno dei due processi ha comunque chiarito.

La Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha disposto contestualmente accertamenti medici per valutare la compatibilità delle condizioni fisiche di Spagnulo, recentemente vittima di un problema cardiaco, con la detenzione in carcere. L’uomo nelle scorse settimane è stato ricoverato per due volte all’ospedale Mazzoni da dove ha fatto di tutto per essere dimesso e poter assistere in videoconferenza dal carcere di Marino al processo terminato ieri con la condanna all’ergastolo sia per lui che per la moglie. La perizia è stata affidata al medico legale Brandimarti dell’Ast di Ascoli. Cianfrone chiese aiuto prima di morire. Fu raggiunto dal primo colpo di pistola (probabilmente a tamburo) frontalmente. Ha cercato scappare ma è stato immediatamente raggiunto con altri tre proiettili sparati alle sue spalle e in breve è morto mentre una donna cercava di soccorrerlo e di sostenerlo; poco distante c’era, tremante, la testimone oculare dell’assassinio.

Sotto il casco con visiera per l’accusa c’era Giuseppe Spagnulo, mentre la moglie Francesca Angiulli era più in là, vicina alla Yamaha MT-07 nera, con marmitta molto rumorosa, senza carenatura, con la quale la coppia di origini tarantine era giunta sul luogo del delitto, non prima di aver fatto una sosta al Libra Caffè a San Pio X, lungo la Salaria, dove i due sono stati inquadrati dalle telecamere. La dura sentenza nei confronti dei coniugi Spagnulo verrà impugnata davanti alla Corte di Cassazione. "Attendiamo di conoscere le motivazioni, ma certamente faremo ricorso" conferma l’avvocato Alessandro Angelozzi del collegio di difesa che comprende anche l’avvocato Di Marcello. "Ci sono aspetti di cui la Corte avrebbe dovuto tenere conto: ad esempio il forte contrasto sulla descrizione degli abiti indossati dai due imputati fatta da testimoni oculari con quanto invece ripreso in momenti diversi da telecamere di sicurezza della zona. Nessuno ha inoltre visto i guanti blu invece inquadrati dalle telecamere. E poi mancano movente, pistola…". Di fatto è stato accolto il ricorso del procuratore di Ascoli Monti sulla pena per Angiulli togliendo la attenuante della minima partecipazione e confermata la piena responsabilità dei due per omicidio; responsabilità che per la Procura era anche supportata da una sovrabbondanza di prove.

Peppe Ercoli