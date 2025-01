Delitto, domani interrogatorio per Funari. La moglie di Paradisi ancora ricoverata

E’ fissato per la mattinata di domani l’interrogatorio di garanzia di Claudio Funari a seguito della nuova ordinanza di custodia cautelare a suo carico per i fatti di Comunanza, culminati con l’omicidio di Renzo Paradisi e il tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Giacomozzi, tuttora ricoverata all’ospedale Mazzoni. Solo all’ultimo momento il suo legale, avvocato Olindo Dionisi, deciderà se far rispondere il 42enne di Comunanza alle domande del giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti che dal tribunale si collegherà in videoconferenza con il carcere di Marino del Tronto, dove l’uomo è detenuto. Dopo l’arresto avvenuto la sera dell’aggressione feroce, il 23 dicembre, Funari in occasione dell’udienza di convalida, d’accordo il suo legale, si avvalse della facoltà di non rispondere. L’avvocato Olindo Dionisi disse che era molto confuso e la ricostruzione dei fatti che gli aveva fornito Funari differiva da quella della Giacomozzi, sulla quale si basa l’inchiesta della Procura e dei Carabinieri. La Procura contesta a Funari la premeditazione sia per l’omicidio dell’anziano, sia per il tentato omicidio della moglie; è accusato anche di tentato incendio, violenza privata e danneggiamento. Contestata anche l’aggravante dei futili motivi e della minorata difesa delle vittime. I colpi che le sono stati inferti da Claudio Funari hanno causato la morte di Paradisi e lesioni gravissime alla moglie che ha riportato un grave trauma cranico e facciale con fratture alla mascella e dell’orbita sinistra, un importante trauma toracico con quattro costole fratturate, ferite ed ecchimosi in varie parti del corpo.

P. Erc.