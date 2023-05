Delitto Lettieri, c’è l’Appello "Lambru va condannato"

Petre Lambru va condannato a 14 anni di carcere così come stabilito nel processo di primo grado dal tribunale di Ascoli. Questo la Procura generale ha chiesto nel processo di secondo grado a carico del 60enne rumeno che aveva appellato la condannata comminatagli dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Alessandra Panichi al termine del processo celebrato con rito abbreviato e concluso a dicembre 2021. Anche per la Procura generale di Ancona Lambru è responsabile dell’omicidio di Franco Lettieri avvenuto la sera del 15 gennaio 2021 in rua delle Stelle, in concorso con il nipote, all’epoca minorenne, che il tribunale per i minori di Ancona ha condannato a 11 anni e 4 mesi di reclusione; una sentenza divenuta definitiva a causa della mancata presentazione di un ricorso da parte di un legale campano al quale il ragazzo si era rivolto. Ieri mattina ha preso il via il processo a carico di Lambru davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Ancona. L’avvocato difensore Emiliano Carnevali ha sostenuto che nelle carte non c’è alcuna prova di un coinvolgimento consapevole di Lambru nell’omicidio; "quella sera l’uomo non era armato, non sapeva che il nipote aveva con sé un coltello ed era convinto inoltre che doveva esserci solo un chiarimento fra il ragazzo e Lettieri. Per cui le responsabilità fra i due vanno graduate, secondo il rispettivo apporto all’azione omicidiaria" ha detto il penalista nell’arringa difensiva. La Procura di Ascoli è invece convinta che Petre Lambru abbia comunque partecipato attivamente all’azione omicidiaria, colpendo la vittima con pugni mentre il nipote sferrava i fendenti. L’avv. Carnevali ha anche sollevato una questione di legittimità, sostenendo che il suo assistito ha diritto all’applicazione della riforma Cartabia e della conseguente riduzione della pena di un ulteriore sesto da aggiungere alla diminuzione già prevista dal rito abbreviato. Il movente della lite sfociata nell’omicidio lo ha fornito durante il processo di primo grado Petre Lambru. Ha riferito che il nipote gli aveva chiesto di accompagnarlo ad un incontro con Lettieri per un chiarimento. Il nipote si è messo alle spalle dei due e dalla tasca destra dei pantaloni ha estratto un coltello colpendo una prima volta il campano che è scappato verso via Guiderocchi. "Non ho visto il coltello, con Lettieri ci stavamo solo insultando" ha detto Petre Lambru che quella sera rincorse la vittima, raggiunta da zio e nipote che ha sferrato le altre coltellate mortali.

p. erc.