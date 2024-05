Democrat, il caso Bottiglieri sarà affrontato dopo le elezioni

"La questione della Bottiglieri sarà affrontata dopo le elezioni. Occorrerà fare chiarezza sui consiglieri che rappresentano il partito". È laconico Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd, sulla querelle interna su Aurora Bottiglieri e riguardo alla lettera di Elio Costantini, con cui è stato chiesto che la consigliera di San Benedetto non rappresenti più il Pd. Ameli intende discutere tutto dopo il 9 giugno, e se ne può immaginare il perché: mettere il Pd al centro di una nuova polemica a ridosso della tornata amministrativa potrebbe rendere le cose difficili per i dem. Il caso è emerso dopo la conferenza stampa del 3 maggio voluta da Sergio Loggi per chiarire la questione del dissesto guidato, procedura attivata dalla Corte dei Conti nei confronti dell’ente. Ad accompagnare il presidente dimissionario i consiglieri Marco Teodori e, per la riviera, Simone De Vecchis e Aurora Bottiglieri. Quest’ultima infatti ha votato il bilancio previsionale, al contrario di quanto fatto dai consiglieri dem, che si sono astenuti. Loggi ha attaccato duramente il suo vice Borraccini e il Pd, per la scelta fatta nel consiglio provinciale del 29 aprile. All’appuntamento, il presidente ha sfoggiato toni durissimi e nell’occasione la Bottiglieri si è anche detta "stufa dei personalismi interni al Pd" di cui comunque non fa parte, ma che rappresenta nell’assise rivierasca all’interno di una coalizione con Articolo Uno e Nos. Poi Costantini ha indirizzato una missiva a Diana Palestini, Francesco Ameli e a Chantal Bomprezzi: per il segretario del circolo nord, il comportamento della Bottiglieri non sarebbe conciliabile con il fatto che rappresenti il Pd, cosa per cui ne è stato chiesto il disconoscimento alla segretaria dell’unione comunale. Costantini quindi ha evocato l’intervento dei segretari sovraordinati qualora la Palestini non prenda l’iniziativa. Insomma, gli atavici tormenti del Pd locale, dopo mesi di bonaccia, sono riemersi e continueranno a proiettarsi, oltre che all’interno della sezione sambenedettese, anche a livello provinciale. La delibera della Corte dei Conti sul dissesto guidato, infatti, è tuttora fonte di dissidi fra le forze in campo, peraltro impegnate in campagna elettorale. Le recriminazioni sulle responsabilità di questa situazione, infatti, proseguono ad agitare il sottobosco politico, e gli interrogativi su Palazzo San Filippo sono rimasti inevasi: l’amministrazione provinciale dovrà adottare una serie di misure correttive se vuole evitare il baratro del dissesto finanziario.