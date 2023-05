Democrazia e fascismo, se ne parla con l’Anpi

Doppio appuntamento nel fine settimana alla libreria Rinascita. Domani, alle 10, nell’ambito del progetto ‘Coltivare la memoria per difendere la democrazia’ che l’Anpi provinciale promuove nelle scuole, lo storico David Bidussa incontrerà gli studenti delle superiori. Bidussa ha curato il volume ‘Benito Mussolini. Scritti e discorsi 1904-1945’, un’opera indispensabile per capire e mettere in prospettiva il portato linguistico, culturale e storico del fondatore del fascismo. L’incontro verterà sull’eredità di Mussolini e sulla nascita dello squadrismo nel Piceno, grazie alla partecipazione di Costantino Di Sante, autore del libro ‘Il Piceno in camicia nera. Dall’avvento del fascismo alla marcia su Roma nell’ascolano’. Domenica, alle 11, Alessia Bronico presenterà il suo romanzo d’esordio ‘Splendora’, inedito vincitore del premio ‘Città di Como 2021’, con la partecipazione de l’ensemble ‘Ars Vocalis’ diretto da Carmine Leonzi.