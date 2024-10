Dengue: al via la disinfestazione

Disinfestazione a tappeto contro gli insetti alati su tutte le vie e le strade comunali, urbane e periferiche: l’intervento è fissato nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 ottobre. La cittadinanza è invitata a tenere chiuse le finestre, ritirare il bucato, mettere al riparo gli animali domestici. L’intervento sarà realizzato con il prodotto ’Garban’ dalla ditta Quark di Jesi, nell’ambito del contratto per servizi di igiene ambientale stipulato con il Comune per un importo di 10.000 euro all’anno: il programma è appaltato alla ditta specializzata con un contratto triennale, che prevede derattizzazione, disinfestazione e fumigazione della rete fognante, sul territorio comunale e sulle strutture pubbliche, per l’importo complessivo di 30mila euro. Nei giorni scorsi vi è stato un appello da parte di politici della regione Marche affinché nei Comuni si procedesse alla disinfestazione per prevenire casi di Dengue.