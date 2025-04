Denunciato furbetto dei rifiuti grazie alla targa

Massima attenzione della polizia locale di Cupra Marittima agli abbandoni di rifiuti nel proprio territorio e ai conferimenti errati, vale a dire cittadini che lasciano i rifiuti in contenitori sbagliati o che conferiscono l’indifferenziata in giorni diversi da quelli stabiliti. Procediamo per ordine. Il comando della polizia locale ha denunciato un cittadino residente in un comune limitrofo per abbandono di alcuni sacchi pieni di rifiuti in contrada Boccabianca, ai confini con Massignano.

La persona è stata identificata incrociando le immagini delle telecamere di videosorveglianza arrivando a ricostruire il numero di targa dell’auto con cui aveva trasportato i rifiuti. Nei suoi confronti è scattata la denuncia penale. L’uomo, a ogni modo, potrà optare per la deflazione, vale a dire convertire la denuncia in una sanzione di 2.500 mila euro, ma solo per la prima volta. Nell’abitato cittadino, invece, gli agenti della polizia locale hanno elevato due sanzioni di 50 euro ciascuno per altrettanti conferimenti errati. Anche in questo caso vi è stato l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza.