Denunciato per la coltellata al 40enne

Il cubano, residente a San Benedetto, che lunedì ha inferto un colpo di coltello all’amico dell’ex moglie trovato nell’abitazione di lei, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni personali aggravate. Il quarantenne ferito intanto è stato dimesso. L’aggressore, che è il padre dei figli dell’ex moglie, figli che vivono in casa di lei, aveva libero accesso nell’abitazione, con tanto di chiave. Quando lunedì si è presentato a sorpresa nell’alloggio ed ha trovato in casa un altro uomo, invitato a pranzo dalla donna, il cubano ha perso la testa. N’è nata un’accesa discussione durante la quale l’ex marito ha afferrato un piccolo coltello dal tavolo ed ha ferito a una spalla il quarantenne d’origini campane, ma residente da tempo a Porto d’Ascoli. L’aggressore si è allontanato ma è stato trovato qualche ora dopo in un appartamento che aveva nella sua disponibilità.