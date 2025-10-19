Deposito rifiuti fuorilegge: maxi sequestro

Montalto (Ascoli Piceno), 19 ottobre 2025 – Gestione non autorizzata di rifiuti, abusi edilizi e deturpamento di bellezze naturali. Sono questi i reati ipotizzati a carico del titolare di una ditta individuale attiva nel settore del recupero di rottami metallici a Montalto delle Marche, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato un’area di 14 mila metri quadrati.

Finanza e Arpam al lavoro

Il provvedimento, disposto d’urgenza dai militari e successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, è arrivato nell’ambito della campagna regionale contro i reati ambientali, condotta in collaborazione con l’Arpam, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

L’ispezione, effettuata dai finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona e dal Gruppo di Ascoli Piceno, ha permesso di accertare l’esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non, accumulati senza le autorizzazioni previste dalla normativa ambientale.

Nell’area, di cui 2 mila metri quadrati insistono su suolo demaniale fluviale, sono stati trovati rottami ferrosi, autoveicoli abbandonati, pneumatici fuori uso, batterie al litio, bombole di gas e neon, tutti stoccati direttamente sul terreno, in violazione delle più elementari misure di tutela ambientale.

Oltre al danno ecologico, i militari hanno riscontrato anche violazioni urbanistiche. All’interno del terreno erano infatti presenti quattro strutture abusive, due realizzate in totale assenza dei necessari titoli autorizzativi e due in parziale difformità rispetto ai permessi edilizi. Le costruzioni, utilizzate a supporto dell’attività imprenditoriale, sono state sottoposte a sequestro preventivo insieme ai rifiuti, per un totale di circa 830 tonnellate di materiali.

L’intervento si inserisce nel quadro di una più ampia azione di prevenzione e contrasto ai reati ambientali nelle Marche, portata avanti dalla Guardia di Finanza attraverso il comparto Aeronavale, che ha anche funzioni di controllo sul territorio e sul mare. La collaborazione con l’Arpam, rafforzata da un protocollo d’intesa firmato nei primi mesi dell’anno, consente un monitoraggio costante delle aree a rischio e un intervento immediato in caso di violazioni. Il titolare della ditta è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per le ipotesi di reato di gestione di rifiuti non autorizzata, interventi edilizi eseguiti in assenza del permesso di costruire, gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali, invasione di terreni e distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Le accuse, secondo quanto precisato, saranno oggetto di approfondimento nel corso del procedimento.