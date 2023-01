Depuratore, il piano Ciip contro i miasmi

Altro tema delicato affrontato nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani è stato quello relativo alla Ciip. Bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica per il 2023 sono stati approvati con 22 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Nel corso del consiglio sono intervenuti anche il presidente Giacinto Alati e il direttore generale Giovanni Celani. Il bilancio relativo all’anno che si è appena aperto prevede una chiusura dell’esercizio con un risultato positivo netto di 3.8 milioni di euro e un budget degli investimenti pari a oltre 36 milioni. "La crisi idrica va avanti da 6 anni – ha spiegato l’ingegner Cesare Orsini, dirigente area risorse Ciip –, ci abbiamo speso 17 milioni di cui 5 rimborsati dalla Protezione civile. Quest’anno i costi previsti saranno 4.6 milioni". Di particolare rilevanza è la questione legata al depuratore di Campolungo. "Ci sono famiglie che non ce la fanno più – ha commentato il sindaco rispondendo all’intervento di Tamburri –, abbiamo fatto più riunioni con i cittadini di Villa Sant’Antonio e Marino. Riteniamo che oltre alla depurazione sia importante anche la qualità di chi vive lì vicino. Ringrazio Alati per l’importante lavoro fatto. Riorganizzare la Ciip non era facile. È stato costituito anche un fondo a sostegno delle famiglie in difficoltà. Abbiamo assunto l’impegno di rivedere a giugno nell’assemblea Ato, qualora arrivino fondi dal Governo, le tariffe che è stato necessario aumentare per mantenere il servizio e non per aumentare i ricavi. Proprio domenica scorsa abbiamo inaugurato due nuove casette dell’acqua a Borgo Solestà e Campo Parignano. Ne realizzeremo altre in zone e frazioni diverse". "Per rendere il depuratore di Campolungo al livello degli standard degli altri depuratori che abbiamo ci vogliono 10 milioni – ha spiegato Orsini –. Lo stiamo gestendo da 6 mesi e c’erano delle problematiche da risolvere dato che addirittura sversava liquami nel fiume Tronto. Il primo mese è stato fondamentale riequilibrarlo, adesso però dobbiamo preoccuparci della puzza e delle emissioni in atmosfera. In questo biennio sentiamo l’obbligo di spendere 2 milioni per cercare di risolvere il problema. Abbiamo ordinato 4 nasi elettronici che ci permetteranno di capire se gli odori sono generati dal depuratore o da altro. Di pari passo ci sarà una gara per un intervento volto ad eliminare le emissioni in atmosfera. Alla manifestazione d’interesse hanno risposto 4 aziende".

mas.mar.