Depuratore, tornano i miasmi

Gli odori nauseabondi tornano ad invadere la frazione di Villa Sant’Antonio e Castel di Lama, riesplode la polemica. Un disagio che riguarda numerose famiglie e che ha portato anche alle denunce, ma nonostante tutto il problema non è ancora risolto. I rappresentanti del Comitato Aria Pulita Villa Sant’Antonio Castel di Lama armati di carta e penna hanno scritto alla Ciip per conoscere gli investimenti intrapresi per migliorare il funzionamento del depuratore. "Oggi, 16 gennaio – si legge nella missiva –, dopo un periodo di tregua, è tornata fortissima la puzza del depuratore di Campolungo. Sempre il 16 gennaio e sempre dopo il medesimo periodo di tregua la stessa puzza è stata percepita a Maltignano dove si trova Uniproject, che da anni rende la vita impossibile agli abitanti della zona. Stessi tempi, stessa puzza. Vi chiediamo se nel bilancio della Ciip sono previsti investimenti significativi per il depuratore di Campolungo, impianto che, come avete dichiarato necessita di importanti interventi. Sono preventivate spese adeguate? Oppure – concludono – gli abitanti di Villa Sant’Antonio e Castel di Lama sono condannati a vivere una situazione, allucinante e incivile?".