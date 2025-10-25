Il ritorno del derby Ascoli-Samb, città ‘militarizzata’: come cambia la viabilità

Ascoli, 25 ottobre 2025 – Sarà massiccia la presenza di forze dell’ordine impegnata per il derby fra Ascoli e Samb. Il territorio sarà letteralmente presidiato per evitare ‘colpi di testa’ di qualcuno che possa avere l’intenzione di approfittare dell’evento sportivo per creare disordini. Il termine ‘militarizzato’ può suonare eccessivo parlando di una partita di calcio, ma rende l’idea di un controllo del territorio che inizierà dalla serata di oggi e proseguirà fino a tarda sera domani, per assicurare che tutto si svolga senza incidenti, non solo allo stadio Del Duca, ma anche nelle strade cittadine e lungo la vallata.

Reparti speciali delle forze dell’ordine

Sarà naturalmente scortato il bus della Sambenedettese col percorso tenuto sotto controllo per evitare qualsiasi forma di intemperanza. Reparti speciali si aggiungeranno agli agenti di polizia della Questura di Ascoli, ai carabinieri, agli agenti della polizia municipale, agli steward, il cui numero sarà incrementato. Un’area cuscinetto è stata predisposto nella zona dello stadio.

Modifiche alla viabilità

Sono state adottate una serie di misure per regolare la viabilità, riguardanti modifiche alla circolazione e alla sosta dei veicoli con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine durante l’evento sportivo. A partire dalle ore 10 e fino al termine delle esigenze di servizio successive al termine della partita, sarà interdetta la circolazione veicolare in via Luigi Marini nel tratto con direzione sud-nord (dall’incrocio dell’Aci verso lo stadio); contestualmente, verrà istituito un senso unico di marcia in direzione opposta, cioè verso l’incrocio Aci. Sempre dalle ore 10 scatterà anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Marini e in Piazzale Roberto Strulli al Pennile di Sotto, compresa l’intera area di parcheggio che circonda gli edifici dove si trova il supermercato Conad. Per quanto riguarda la sosta dei veicoli dei tifosi, il Comune conferma l’utilizzo dell’area parcheggio ’Restart’, sul lato est di via Monini, in zona ex Carbon. L’area sarà aperta al pubblico a partire dalle 11,30 e fino a due ore dopo il termine dell’incontro. Infine, viene istituito il senso unico di marcia in via Piemonte, nel tratto compreso tra viale Rozzi e via Monini, con direzione della rotonda all’altezza del Conad. “Le misure adottate – sottolinea il comando della Polizia Municipale - mirano a facilitare il flusso dei veicoli e dei pedoni, garantendo allo stesso tempo la sicurezza pubblica”.

Cambia la viabilità a San Benedetto

Cambia la viabilità anche a San Benedetto per la sfida in Coppa di mercoledì: Dalla Rotonda Roncarolo alla strada a nord del Palazzetto dello Sport sarà attivo il divieto di transito. Da Via San Pio X alla strada a sud dell’Ipsia sarà consentito il transito ai veicoli dei tifosi locale. Il divieto di transito veicolare e anche pedonale opererà invece nel tratto di viale Dello Sport prospiciente la tribuna est dello stadio. Dalle 13 sarà in vigore il divieto di transito nel tratto di via Volta compreso tra via Virgilio e via Appio Claudio, in via Stamira (tratto compreso tra via Appio Claudio e via Sforza), via Sforza (tratto compreso tra viale Europa e via Tedeschi), via Sgambati (tratto compreso tra via Tedeschi e via Serao).