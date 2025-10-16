I derby Ascoli Samb entrambi vietati ai tifosi ospiti

Ascoli, 16 ottobre 2025 – I due derby fra Ascoli e Sambenedettese in programma il 26 ottobre (campionato) e 29 ottobre (Coppa Italia) si giocheranno senza le tifoserie ospiti, con importanti limitazioni alla vendita dei biglietti e un servizio d’ordine imponente al quale sta lavorando la Questura di Ascoli. In attesa dell’ufficialità (ormai imminente), quello che trapela è una decisione già presa e irrevocabile, sulla quale mancano solo pochi dettagli, ma il ‘grosso’ è stato stabilito. Al derby che torna dopo 39 anni potranno assistere solo i tifosi della squadra che gioca in casa. La vendita dei biglietti sarà consentita solo in pochi comuni. In attesa dell’elenco ufficiale, nel caso di Ascoli-Samb sarà per esempio esclusa la presenza di residenti ad Offida, considerata roccaforte del tifo rossoblù; ok Folignano, Castel di Lama e probabilmente Spinetoli, ma non i comuni oltre: Monsampolo, Monteprandone, Grottammare, Cupra Marittima, oltre chiaramente a San Benedetto. Discorso che si annuncia inverso in occasione del successivo match al Riviera delle Palme di Coppa Italia. Al di là dell’atteggiamento collaborativo delle due società, del vescovo Palmieri promotore di un pranzo distensivo, il clima intorno a queste partite è stato giudicato dall’Osservatorio a forte rischio incidenti. A pesare però in maniera molto significativa anche le condizioni dello stadio Del Duca che, attualmente, non garantiscono gli indispensabili livelli di sicurezza, aspetto assolutamente prioritario. Con lo stop ai tifosi della Samb al Del Duca, è stata, di fatto, attuata una sorta di ‘par condicio’ vietando la trasferta dei tifosi dell’Ascoli a San Benedetto, benché il Riviera delle Palme sia considerato più sicuro dell’impianto ascolano e avrebbe anche consentito la disputa della sfida di Coppa Italia del 29 con entrambe le tifoserie presenti: così, però, non sarà. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta da Sky.