Derby di fuoco, in campo il vescovo. Pranzo della pace tra Ascoli e Samb

Ascoli Piceno, 16 ottobre 2025 – Se un peccato ci deve essere, che sia di gola, deve aver pensato il vescovo Gianpiero Palmieri, organizzatore del pranzo pre derby tra Ascoli e Sambenedettese. Un’iniziativa volta a stemperare un po’ le tensioni tra due squadre divise da poco più di 30 chilometri e da 40 anni di campionati di calcio senza incontrarsi mai. L’appuntamento culinario è andato in scena ieri alla Locanda Centimetro Zero, a Pagliare, perfettamente a metà strada tra Ascoli e San Benedetto, lungo la Vallata del Tronto. Nelle foto si vedono grandi sorrisi, monsignor Palmieri tra i presidenti Bernardino Passeri e Vittorio Massi, direttori sportivi, allenatori e giocatori, anche se le due società hanno preferito blindare l’evento per evitare rischi.

“La giornata è stata straordinaria – ha detto il vescovo –, la partecipazione dei due presidenti è stata totale e convinta, lo stesso per giocatori e per le due società, tutti accomunati dall’idea di non rovinare un evento sportivo così bello”. Emozionato Passeri: “Da tanto stiamo lavorando per rasserenare gli animi e questa è stata una tappa fondamentale”. “Ringrazio Palmieri, che, con la sua proposta, inizialmente mi aveva sconvolto, invece è stata un’idea brillante ed unica” ha aggiunto Massi.

La data segnata in rosso sul calendario è domenica 26 ottobre, quando al Del Duca di Ascoli bianconeri e rossoblù torneranno a sfidarsi 39 anni dopo in una partita di serie C. Nei bar, nelle strade, nelle piazze delle città non si parla d’altro o quasi. Basta farsi una passeggiata per capire che non è un’esagerazione. Il dubbio principale riguarda le misure di sicurezza da adottare. In un primo momento si era parlato, anche grazie a un incontro tra il questore Aldo Fusco e i due presidenti, di aprire lo stadio anche a un piccolo numero di tifosi ospiti. Il Del Duca è senza una curva – in attesa della ricostruzione della nuova – e le parti calde delle tifoserie di Ascoli e Samb sarebbero quindi sistemate in due settori affiancati. Per questo, ma anche per evitare una caccia al biglietto che rischia di premiare solo pochi fortunati, si sta pensando a una marcia indietro, anche se la decisione ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Oppio dei popoli o letteratura epica? Il calcio, specie nella sua dimensione provinciale, riesce ancora a raccontare storie fuori dal tempo. Due città così vicine e allo stesso tempo lontane, un popolo di terra e uno di mare, duellanti in un rettangolo verde come se fosse quello il giudice supremo di continue divisioni. ‘Pensare con i piedi’ intitolò una delle sue grandi opere dedicate al calcio Osvaldo Soriano. Qui si pensa così, al contrario, come in tante parti di un Paese che, nonostante questa passione, rischia di finire per la terza volta consecutiva fuori dal mondiale di calcio. Ma a costo di subire l’etichetta di provinciali, ad Ascoli e San Benedetto sanno quanto vale un derby. E allora si torna alla letteratura epica, con il Picchio che vola in campionato trascinato da D’Uffizi, moderno Ulisse, abile a ingannare le difese avversarie, o Gori ‘Achille’, leader arrivato nell’ultimo giorno di mercato per trasformare una squadra che non ha ancora mostrato il suo ‘tallone’: 20 gol fatti e uno solo subito in nove partite, roba da far venire il mal di testa agli avversari e miglior differenza reti d’Italia.

Dall’altra parte la Samb, per quasi 40 anni costretta come Sisifo a riniziare da capo il proprio lavoro, tra promozioni sul campo e fallimenti in tribunale, quei ‘massi’ portati in cima e subito dopo rotolati giù, al punto di partenza. La terra cercata per decenni adesso è a portata di mano, ma il masso più pesante sembra essere proprio la squadra di Tomei, bella come nessun Ascoli era stato dagli anni di Giampaolo in poi. Tutto deciso quindi? Neanche per scherzo, il derby è partita a sé.

Ma accanto al lato romantico ecco l’altra faccia: l’oppio dei popoli. Una partita usata come pretesto da alcuni per vomitare bile, specie sui social. Non sono mancati commenti di offese su Facebook per il pranzo organizzato dal vescovo o audio su WhatsApp ai limiti del delirio da una parte e dell’altra. Segno dei tempi, sintomatico di una rivalità che sembra a volte impossibile da sopire. Ma provarci, come ha fatto Palmieri, non guasta. Perché poi, alla fine, parliamo solo di calcio. O forse no.