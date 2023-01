D’Ercole a Sanremo per il festival religioso

Toh, chi si rivede. Torna a far parlare di sé monsignor Giovanni D’Ercole. L’ex vescovo della diocesi ascolana, infatti, che si dimise dal suo ruolo di ‘pastore’ nel Piceno a fine ottobre del 2020, sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Detta così, in realtà, sembrerebbe che D’Ercole sia stato chiamato ad esibirsi dal direttore artistico Amadeus, ma non è proprio così. In realtà, il vescovo emerito è stato nominato come presidente onorario di giuria per la seconda edizione del ‘Sanremo Cristian Music Festival’, ovvero il festival della canzone cristiana che si svolgerà proprio a Sanremo dal 9 all’11 febbraio. La kermesse, in contemporanea con il Festival della canzone italiana, andrà in scena nello storico teatro del palazzo dell’antico ‘Ospedale della Carità’, proprio nella floreale cittadina ligure. A scegliere D’Ercole, per un incarico comunque prestigioso, il direttore artistico Fabrizio Venturi. L’evento, come accaduto nella precedente edizione, verrà trasmesso in diretta mondiale su ‘Cristian Music TV Channel’ e Radio Mater. Dunque, avrà una visibilità internazionale.

Il ‘Sanremo Cristian Music Festival’, come detto, ha debuttato lo scorso anno ed è una manifestazione ancora molto giovane, che però si prefigge di trasmettere i valori cristiani attraverso le canzoni. Uno scopo nobile, dunque, per il quale quest’anno ci si avvarrà anche della collaborazione di monsignor Giovanni D’Ercole. "L’intento – spiegano gli organizzatori – è quello di realizzare un connubio creativo tra la canzone e la fede, tra la canzone e la lode a Dio. Non vi è dubbio che la musica possa rivestire un ruolo educativo e trasformativo in una società, come quella attuale, che sta smarrendo i valori umani e che, in virtù di tale ruolo, possa risvegliare le coscienze dormienti affinché si ridestino e si mettano all’opera per salvaguardare l’essere umano dal degrado sociale che, man mano, sembra procedere indisturbato". La kermesse è rivolta a interpreti, cantautori, band musicali e gruppi. All’indomani delle sue dimissioni, avvenute appunto nell’ottobre del 2020, D’Ercole si ritirò in un monastero in Africa, per dedicarsi alla preghiera. Da qualche tempo, però, avrebbe fatto ritorno in Italia e, attualmente, in base ad alcune indiscrezioni, svolgerebbe un incarico in Vaticano. Ad Ascoli, dal giorno delle dimissioni, non è più tornato.

Matteo Porfiri