Derubato a 91 anni da due donne. Vede la targa e le fa prendere

Di un furto in appartamento avvenuto a Castorano l’1 novembre del 2022 ai danni di un uomo di 91 anni sono accusate due donne abruzzesi di 39 e 24 anni difese dagli avvocati Mario Ciafrè e Gianluigi Amoroso. Quel giorno una donna di nella presenza, completamente vestita di nero, si presentò nell’abitazione dell’anziano chiedendogli informazioni circa appartamenti in affitto nella zona. Sembrava una situazione normale e nulla faceva presagire che invece il compito della donna era quello di distrarlo per permettere alla complice di introdursi nell’abitazione e di impossessarsi di alcuni monili in oro. L’anziano si è poi reso conto di cosa era accaduto e, in barba all’età avanzata, è riuscito a vedere l’auto con la quale le due donne si sono allontanate, appuntando anche il numero di targa che ha poi puntualmente riferito ai carabinieri. La ricerca sui terminali ha subito permesso di individuare una delle due donne, la 39enne, in quanto proprietaria della vettura di colore bianco. Un soggetto per altro gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, sempre per furti in abitazione, specie di persone anziane. Intorno alle 17 l’equipaggio si è messo alla caccia dell’auto in fuga. A Offida, in località Borgo Miriam, è stata notata una Seat Ibiza nera guidata da una donna che alla vista dei carabinieri si è data alla fuga precipitosa effettuando sorpassi pericolosi, finché i militari dell’Arma non sono riusciti ad affiancarla, costringendola a fermarsi in prossimità di una curva. Sono stati identificati tutti i soggetti all’interno; quattro persone, fra cui due donne sedute nel sedile posteriore, una delle quali corrispondeva alla descrizione fatta poc’anzi dall’anziano derubato.

Non hanno saputo giustificare la loro presenza in zona, asserendo soltanto che una ragazza loro conoscente si era legata sentimentalmente ad un albanese residente di Offida e che loro, non essendo d’accordo, intendevano riportarla a casa. Una sceneggiata che non ha affatto convinto i carabinieri che hanno portato tutti e quattro gli occupanti dell’auto presso gli uffici della stazione di Offida. Nei giorni successivi alcune foto segnaletiche sono state mostrate al 91enne che ha indicato senza ombra di dubbio la giovane di 24 anni che lo aveva fermato per chiedergli informazioni, distraendolo. Fu sentita anche la proprietaria dell’auto vista allontanarsi rapidamente dopo il furto, ma disse che non ricordava chi l’aveva usata l’1 novembre, giorno in cui lei – disse – era in giro per cimiteri. Per la Procura di Ascoli è però lei che si è introdotta in casa del 91enne derubandolo degli oggetti in oro.

Peppe Ercoli