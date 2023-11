Destagionalizzazione turistica, dalle parole ai fatti

Caro lettore, il tema del turismo destagionalizzato è stato affrontato sotto vari aspetti negli ultimi tempi a testimonianza di quanto il turismo nei vari territori delle Marche, possa e debba essere potenziato ed incentivato quale importante veicolo di economie private coniugate alla promozione del territorio. Qualche settimana fa, presso la sede di Confcommercio Marche, si è tenuto il bilancio annuale di Villaggi Marche, il cui presidente Daniele Gatti, ha affrontato il tema di cui lei parla. Nello specifico in merito all’importanza della destagionalizzazione del turismo, imprenditori, associazioni di categoria e vertici della Regione Marche, si sono confrontati sulla riflessione dello stesso Gatti, che ha affermato chiaramente come e quanto la destagionalizzazione turistica non possa rimanere solo un buon proposito ma debba essere tradotta in fatti. Se da una parte è necessario che le strutture ricettive restino aperte anche quando non ci sono i grandi numeri della stagione estiva, dall’altro debbono essere create condizioni di equilibrio gestionale tra risorse economiche ed umane in grado di creare un flusso turistico costante nel corso dell’anno, tale da creare bilanci positivi per le imprese e le aziende e allo stesso tempo garantire accoglienza e presenze a livello territoriale. Non resta quindi, che credere nella forza delle diverse competenze.