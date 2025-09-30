Destra a valanga ad Ascoli e nel Piceno. Fioravanti: "Acquaroli è un grande uomo"

Francesca Pantaloni e Andrea Cardilli per Fratelli d’Italia, Enrico Piergallini per il Partito Democratico e Andrea Maria Antonini per la Lega. Sono questi i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Ascoli. Ma è bene analizzare l’esito del voto nel dettaglio. Nel Piceno, è stato Francesco Acquaroli a ricevere il maggior numero di preferenze nei 33 Comuni in cui si suddivide il territorio provinciale. Ben 213 le sezioni complessive, con lo scrutinio che si è protratto fino a tarda serata. Il governatore uscente, riconfermato per il secondo mandato consecutivo, ha ottenuto oltre il 52%, lasciando all’avversario Matteo Ricci del centrosinistra poco meno del 46%.

Più staccati gli altri quattro candidati governatori: Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare) è terzo con lo 0,7% dei voti, mentre Beatrice Marinelli di Evoluzione della Rivoluzione chiude con lo 0,6%. Segue Francesco Gerardi di Forza del Popolo con lo 0,47%, mentre la candidata del Partito Comunista, Lidia Mangani, non era votabile nel Piceno non avendo presentato aspiranti consiglieri a suo sostegno. Nel solo comune di Ascoli, invece, Acquaroli è arrivato addirittura al 58%. Ricci si è fermato al 40%, con una distanza abissale tra i due principali contendenti, a dimostrazione del fatto che la città delle cento torri si conferma di centrodestra.

"Questo risultato elettorale conferma il buongoverno di Acquaroli – il commento del sindaco ascolano Marco Fioravanti -. Le Marche rappresentano un laboratorio politico e con questo risultato si certifica il ‘modello Marche’, che avrà anche un riflesso a livello nazionale sul Governo italiano presieduto dalla nostra premier Giorgia Meloni. L’esito del voto dà un messaggio importante a tutti i politici: ovvero di abbassare i toni, non aggredire l’avversario per poterlo abbattere, difendere le proprie idee e proporre un modello nuovo. Il buongoverno di Acquaroli è basato su uno stile politico, quello di non cedere alle provocazioni e trasformare idee in azione concreta. Ciò trattando tutti i territori marchigiani allo stesso modo, senza fare figli e figliastri, da nord a sud, dal mare alla montagna. Acquaroli è un grande presidente, un grande uomo – conclude Fioravanti – e un ‘marchigiano tra i marchigiani’. E questo risultato lo dimostra. I marchigiani hanno certificato la loro fiducia alla coalizione di centrodestra: con entusiasmo, concretezza e determinazione, prosegue il grande lavoro per il nostro territorio".

Per quanto riguarda i singoli partiti, nel comune di Ascoli Fratelli d’Italia ha ottenuto addirittura il 38%, con il Partito Democratico al secondo posto con il 21%. Terza la Lega con l’8% delle preferenze e quarta Forza Italia con il 7,5%. La più votata in assoluto, nel comune di Ascoli, è stata Francesca Pantaloni, assessore comunale, con circa 7.500 voti ottenuti soltanto nella sua città. Restando ad Ascoli, ottima la risposta degli elettori anche nei confronti di Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd ed ex consigliere comunale (visto che si è dimesso lo scorso 15 settembre). L’esponente dem, infatti, ha ottenuto oltre 2.500 preferenze. Un numero che sicuramente lo soddisfa, ma che non gli è bastato per avere la meglio su Enrico Piergallini. Sul fronte Lega, boom di preferenze pure per Andrea Maria Antonini, che nella sua città ne ha conquistate ben 1.326. In Forza Italia, infine, sempre considerando solo Ascoli, Monica Acciarri ha vinto il derby interno con Valeriano Camela, ottenendo 621 voti contro i 495 ricevuti invece dal noto medico.

Matteo Porfiri