Detenuto ingoia lamette in carcere: genera il caos al pronto soccorso

Serata movimentata nel reparto operatorio dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, dove un detenuto dell’ospedale di Marino del Tronto, sottoposto ad intervento, ha seminato il panico tra il personale sanitario. L’uomo nella giornata di mercoledì aveva ingoiato alcuni oggetti, come batterie e lamette per cui, quando gli agenti della polizia penitenziaria se ne sono accorti l’hanno trasportato all’ospedale di San Benedetto. Sottoposto ad accertamenti diagnostici è stata rilevata la presenza di corpi estranei nello stomaco e a quel punto è stato attivato il reparto di chirurgia per eseguirne l’estrazione. Il paziente, che era stato addormentato, dopo il risveglio ha avuto una reazione improvvisa che ha colto di sorpresa tutti. Si è divincolato rifugiandosi in una stanza attigua del blocco operatorio dove dopo un breve tafferuglio è stato bloccato e ammanettato dalla vigilanza di servizio nell’ospedale e dal personale della polizia penitenziaria. Sul posto sono stati chiamati a intervenire anche i carabinieri del nucleo radio mobile della compagnia di San Benedetto, ma al loro arrivo la situazione era stata già messa sotto controllo. L’episodio, di certo non si tratta del primo caso, è avvenuto fra le ore 20 e le 22 di mercoledì.

Pare che il giovane cittadino straniero fosse stato trasferito nel carcere di Ascoli da pochi giorni, proveniente da altro istituto di pena e che fosse preoccupato dalla possibilità di essere rinchiuso in isolamento. Ogni volta che accadono episodi di questo genere, con detenuti che ingoiano oggetti pericolosi per la loro incolumità, viene attivato il trasferimento all’ospedale di San Benedetto, dov’è in funzione il servizio specialistico di Gastroenterologia che, unitamente al personale del reparto di Chirurgia risolve questo genere di problemi: spesso con rischi per il personale sanitario.