Detriti sulle strade per Montegallo e per Rosara

Il forte maltempo che ha interessato il Piceno ha creato alcune problematicità nell’entroterra. A Montegallo fango e sassi lungo le strade. La situazione più grave si è verificata lungo la provinciale, che collega la frazione di Uscerno a quella di Bisignano: le insistenti piogge hanno fatto scivolare a valle alcuni massi di pietra, che hanno invaso porzione di carreggiate creando notevoli disagi alla viabilità. Fortunatamente la caduta dei detriti non ha coinvolto né persone né mezzi. Nei prossimi giorni sarà fondamentale effettuare le verifiche sul costone per transitare in sicurezza. Stesso problema sulla strada per Rosara. In alcune strade si è riversata una ingente quantità di fango, che ha invaso la carreggiata, ma per fortuna la situazione non ha creato conseguenze alla viabilità. Tanta l’acqua caduta, i torrenti e i fossi si sono ingrossati, ma per fortuna non hanno tracimato, la situazione al momento resta sotto controllo.