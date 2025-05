Deturpati i manifesti per il referendum

Coperti, strappati e deturpati. I manifesti affissi in città dalla Cgil di Ascoli, in vista del referendum dell’8 e 9 giugno, sono stati oggetto di atti vandalici nella notte tra mercoledì e giovedì. Un brutto gesto, denunciato dallo stesso sindacato con un post sui social. "Gli spazi delle affissioni elettorali sono spazi di democrazia, violarli mina questo stesso concetto – scrive la Cgil –. Ma non preoccupatevi, di manifesti ne abbiamo altri: a una settimana dal voto questi gesti non ci intimidiscono, ci fanno solo alzare la voce". Prontamente, dunque, le locandine vandalizzate sono state sostituite. Nel frattempo, da parte della stessa organizzazione sindacale, prosegue la campagna elettorale per convincere i cittadini ad esprimersi con cinque ‘sì’. Oltre al volantinaggio, effettuato all’esterno dei centri commerciali, per le vie dei comuni e anche in riviera, sono stati promossi pure degli incontri per illustrare alla popolazione i contenuti dei cinque quesiti previsti nel referendum.

Lunedì, ad esempio, Maria Grazia Gabrielli della segretaria nazionale sarà presente a Porto D’Ascoli, davanti al circolo ‘Ragn’A Vela’ per incontrare i cittadini dalle 17.30. Poi, un’ora dopo, comizio alla rotonda.

Nel frattempo, la Fiom Cgil di Ascoli ha espresso soddisfazione per l’ottimo risultato nelle elezioni per la Rsu all’Italpannelli. Il risultato di 91 voti sul totale di 139 votanti (il 68% dei voti validi) consegna un esito storico all’organizzazione e un mandato che dovrà essere onorato con abnegazione, ascolto e partecipazione. Sono risultati eletti come Rsu Cristiano Aquilanti e Andrea Mannocchi: quest’ultimo ha visto riconfermato il suo mandato essendo già stato eletto nella tornata precedente. Netta anche l’affermazione nell’elezione per la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, con un totale di 89 voti su 139 votanti (il 66,4% dei voti validi), e che ha visto l’elezione anche in questo caso di Cristiano Aquilanti.

"Ringraziamo tutti i lavoratori che con il loro voto hanno riconosciuto il lavoro e l’impegno della nostra organizzazione in tutti questi anni – commenta Alessandro Pompei, segretario generale della Fiom Cgil ascolana -. Le importanti prossime scadenze, tra le quali il rinnovo del contratto integrativo aziendale, e il recente avvicendamento nella proprietà con l’ingresso della ‘Arcelor Mittal Construction’ ci stimolano ad un impegno assiduo e puntuale nella tutela dei diritti e del salario dei lavoratori".

Matteo Porfiri