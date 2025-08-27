Deve scaricare l’antico organo, fa manovra e abbatte lampione

Stava andando a scaricare l’organo nella cattedrale Madonna della Marina di San Benedetto, appena restaurato, il camionista che ha abbattuto uno degli storici lampioni di ferro battuto che si trovano in piazza Nardone. L’incidente è accaduto ieri mattina verso le ore 9 quando davanti alla Chiesa è arrivato il camion di una ditta di autotrasporti nazionali e internazionali di Dalmine, in provincia di Bergamo, che trasportava l’organo della cattedrale, del peso di 7,5 tonnellate. L’autista è sceso, ha tolto il paletto che impedisce l’accesso alla piazza ed ha iniziato la manovra di avvicinamento alla scalinata d’accesso alla Cattedrale, per dare inizio alle operazioni di scarico delle parti dell’organo che deve essere rimontato dai tecnici della ditta che ha eseguito il restauro. Il camionista, però, procedendo in retromarcia, non si è accorto che sulla traiettoria del mezzo si trovava il lampione con tre bracci che sorreggevano altrettanti globi di vetro che, cadendo, sono andati in frantumi. Sul posto si sono recati poco dopo gli agenti della polizia locale che hanno eseguito gli accertamenti del caso, identificando il conducente e acquisendo gli estremi dell’assicurazione ai fini della richiesta del pagamento del danno causato allo storico lampione. L’area interessata dal sinistro è stata transennata ai fini della messa in sicurezza in attesa della rimozione del lampione. Sul posto è stato rilevato un avvallamento della pavimentazione, ma c’è da verificare se sia stato causato dal peso del camion o se il problema fosse già esistente. Di fatto sarebbero stati richiesti controlli di carattere statico per verificare la situazione, poiché sotto c’è il parcheggio comunale seminterrato gestito dalla Multiservizi. Il parroco, don Patrizio Spina, che si trova in un campo scuola, ha appreso la notizia dai social.

Marcello Iezzi