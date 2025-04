’Dhh’ acquisisce il 60% di ’Teknonet’

DHH S.p.A. ha annunciato l’altro ieri di aver completato l’acquisizione del 60% di Teknonet S.r.l., azienda con sede nella zona industriale di Centobuchi fondata nel 2005 da Luigi Carboni e che lavora in ambito B2B gestendo da remoto l’infrastruttura IT e la connettività dei propri clienti su base proattiva, con un modello di business fondato sui canoni ricorrenti. Teknonet che ha chiuso il 2024 con valori in netta crescita sia per ricavi dalle vendite di 4,2 milioni di euro (rispetto ai 3,6 milioni di euro del 2023), 922.783 euro di Ebitda (rispetto ai 797.936 euro del 2023) e 643.046 euro di utile netto (rispetto ai 500.279 euro del 2023) ha completato la prima fase della transazione, con la cessione del 60% del capitale sociale, ed ha firmato i patti parasociali attraverso i quali ha ceduto il diritto di opzione per la vendita del restante 40% entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio dell’anno 2026. Un’operazione del valore di 5,6 milioni di euro, compresi i costi relativi alla transazione. DHH S.p.A. è un gruppo tecnologico, quotato in Borsa Italiana, dedicato allo sviluppo delle infrastrutture digitali che oggi vanta un fatturato superiore ai 35 milioni di euro. "Siamo fieri di aver stimolato l’interesse di un grande gruppo come DHH – dichiara Luigi Carboni, fondatore di Teknonet e componente della Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Ascoli Piceno – a dimostrazione che il nostro modello di business, sviluppato in questi 20 anni a servizio di un ampio e qualificato parco clienti, è di altissimo spessore".

Vittorio Bellagamba