Di Carlo guarda al bicchiere mezzo pieno: "Carattere pure in inferiorità numerica"

L’Ascoli di Mimmo Di Carlo riprende il proprio cammino esattamente come si era chiuso l’ombroso 2024. Ovvero con un pareggio che ha portato al Picchio un punto utile soltanto per allungare la scia di risultati utili consecutivi, ora giunti a dieci turni, ma deludente dal punto di vista dell’opera di risalita della classifica che a corso Vittorio Emanuele ci si era ripromessi di voler compiere. Quello contro la Pianese è stato di fatto uno scontro diretto tra due squadre ambiziose che alla resa dei conti non ha visto né vincitori né vinti. Ottimo l’impatto e l’interpretazione dei padroni di casa che, come ci si poteva attendere, sarebbero scesi in campo per vedere cara la propria pelle. Col passare dei minuti poi la risposta dell’Ascoli non è mancata con il ritorno al gol di Forte, seppur tra polemica tra i padroni di casa. "La Pianese ha iniziato molto meglio di noi nei primi 20’ – ammette il tecnico Di Carlo al termine dell’incontro –. Come spesso accade quando si torna a rigiocare dopo la sosta non si sa mai come si riparte. Non abbiamo avuto un buon approccio alla gara, ma a seguire poi le nostre trame sono venute fuori con maggiore continuità. Il nostro gol è stato molto contestato dalla Pianese, ma è regolare. Mentre non credo lo sia stato anche quello degli avversari. Se c’è qualcuno che deve lamentarsi è l’Ascoli. Come risultato non ci torna qualcosa perché non avremmo dovuto subire quel gol. Va comunque dato merito alla Pianese".

Nella ripresa l’espulsione del capitano Gagliolo ha un po’ rovinato tutto mettendo il match in salita. Da quell’episodio in poi a prendere il controllo totale del campo è stata la formazione di Formisano. Anche se con qualche fiammata singola il Picchio ha provato comunque ad assestare l’inatteso colpaccio. "Credo che l’Ascoli abbia mostrato carattere anche in inferiorità numerica provandoci fino alla fine – prosegue –. Nonostante l’occasione avuta nel finale con Corazza credo che il pareggio sia giusto. Da due mesi abbiamo cambiato rotta. L’Ascoli sta mettendo in mostra i propri giovani che sono bravi. Qui ne avevamo in campo molti. Sappiamo che siamo l’Ascoli e dobbiamo lottare sempre fino al 95’. Ce lo chiedono la proprietà e i tifosi. La squadra stessa ne è consapevole. Mi piace questo carattere. La Pianese era una squadra che giocava a memoria e ha trovato un Ascoli tosto. Abbiamo giocatori di qualità che possono cambiare la partita da un momento all’altro. Siamo stati penalizzati da due episodi. Innanzitutto il gol avversario in fuorigioco. E poi in occasione del fallo di reazione su un nostro giocatore Simeoni è stato sanzionato soltanto con l’ammonizione".

Massimiliano Mariotti