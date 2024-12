Di Carlo promuove l’Ascoli: "Fatta una grande gara"

Non ci ha messo molto il patron Massimo Pulcinelli a festeggiare la seconda vittoria consecutiva del suo Ascoli. Al fischio finale ecco il post sui social che lancia il ‘guanto di sfida’ verso chi ancora non crede nella squadra bianconera. "Ultimi posti liberi sul carro – ha scritto il patron – Grazie ragazzi, sono davvero felice per voi e per chi ci sostiene sempre e comunque. Forza Ascoli. Carica. Complimenti ad Andrea Silipo e un abbraccio ad Aljaz Tavcar e al ‘joker’ Simone Corazza". Insomma, si comprende subito che la vittoria a Sassari può davvero rappresentare quel bivio che potrebbe davvero portare l’Ascoli fuori dalla palude del fondo classifica. Un successo meritato, che poteva essere anche più rotondo se solo il ‘joker’ Corazza non avesse calciato centralmente e senza troppa convinzione il calcio di rigore che poteva portare la squadra sul 3-0 evitando la sofferenza finale. E poi ci sono stati anche i due pali a fermare la corsa del Picchio che sembrava davvero volersi complicare da solo la vita. E a confermarlo nella sala stampa dello Stadio ‘Sanna’ è anche il tecnico bianconero Mimmo Di Carlo. "Mi permetto innanzitutto, di fare i complimenti alla Torres – ha subito dichiarato il mister dell’Ascoli – è una squadra forte e oggi lo ha dimostrato in particolare nel primo tempo. I miei sono stati bravi a non mollare di un centimetro. Nella ripresa abbiamo cercato di fare qualcosa in più legittimando con la seconda rete il nostro vantaggio. Abbiamo colpito due legni, potevamo trasformare il rigore e andare sul 3-0, poi come sempre succede qua a Sassari, con la Torres e Greco, la partita non termina fino al 97’ - ha proseguito Di Carlo -. I miei hanno saputo soffrire e grazie alla qualità dei miei giocatori abbiamo fatto quello che noi ci aspettavamo. Saper soffrire e colpirli con le nostre forze. Vediamo se sarà la vittoria della svolta, c’era e c’è ancora tanta negatività e noi lavoriamo per toglierla. Il gruppo squadra sta dando forza a quelle che sono le prestazioni, si lotta fino al 97’. Veniamo da una vittoria in casa e quello di oggi è un buon segnale, che deve diventare solo ed esclusivamente per avere più fiducia, così come le ultime sfide. Siamo ancora indietro in classifica, abbiamo punti per recuperare e non possiamo permetterci nessun calcolo su quello che succederà alle squadre che sono davanti. Venerdì sera allo stadio Del Duca ci aspetta uno scontro diretto e dobbiamo vincere. Credo che comunque abbiamo disputato una grande gara, con il giusto atteggiamento e carattere. Finalmente il mio Ascoli ha capito come si gioca in Serie C".

Valerio Rosa