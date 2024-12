Di Carlo si gode il successo: avanti così: "I ragazzi hanno messo il cuore in campo"

Non è stata una prestazione particolarmente esaltante, ma era importante vincerla questa sfida inedita con il Legnago Salus e l’Ascoli lo ha fatto con buona personalità. Quarto successo consecutivo come non accadeva da tanto tempo, ottavo risultato utile di fila, insomma la squadra bianconera sta crescendo e ora è ai margini della zona playoff. E che il gruppo si stia sempre più cementando lo si è notato nel dopo gara quando sul pullman la squadra nel viaggio di ritorno si è lasciata andare ad un coro benaugurante ’Picchio is on fire’.

Mister Di Carlo era importante solo conquistare i tre punti?

"Abbiamo vinto una partita importante su un campo difficile contro una squadra che non merita affatto l’ultimo posto in classifica. La partita l’abbiamo preparata per non dare spazio ai giocatori di qualità del Legnago, noi venivamo da tre vittorie e quindi sotto l’aspetto mentale non era affatto semplice. Stiamo crescendo a livello di fiducia, ma dobbiamo provare a fare di più. E’ stata una vittoria di squadra, i ragazzi hanno messo il cuore e mi è piaciuto vedere questo spirito. Stiamo invertendo la rotta e si vede da come ci si aiuta in campo".

Legnago Salus reduce dalla vittoria sul Pescara che vi ha fatto comunque soffrire in modo particolare nella ripresa?

"Il Legnago ha un buon gioco, il suo allenatore fa giocare bene la squadra, Matteo Contini ha lo stesso spirito di quando era calciatore. Hanno qualità e oggi non hanno avuto fortuna nelle situazioni. Anche noi abbiamo avuto un paio di occasioni a inizio gara, poi la sfida è diventata molto ostica ed equilibrata. Oggi il calcio ci sta restituendo qualcosa, ma bisogna insistere così con questa determinazione".

Mister tanti ragazzi in campo con una nota particolare per il difensore Piermarini schierato dall’inizio e autore di una grande prova?

"È vero. Voglio fare in particolare i complimenti ai nostri giovani, oggi ha esordito Piermarini sotto la mia gestione. Ha fatto una grande partita, così come Bando e Cozzoli".

La classifica comincia ad essere migliore in attesa di ospitare venerdì sera la Spal al Del Duca?

"Fino alla sfida contro la Spal bisogna guardare una partita per volta. Oggi affrontavamo una gara complicata, abbiamo vinto, ci prendiamo i tre punti e adesso dobbiamo prepararci al meglio alla prossima gara. La classifica non la guardo adesso e voglio che non la guardi nessuno, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e ottenere sempre il massimo. È arrivata una vittoria di squadra, da Varone, Marsura, Tremolada, Corazza che ci stanno trascinando, a tutto il resto del gruppo. Non aver preso gol è stata una cosa molto positiva, ma sul piano di gioco voglio di più".

Valerio Rosa