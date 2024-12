Di Carlo spera di recuperare Tirelli e Curado

La serenità è finalmente tornata all’interno del gruppo squadra dopo le tre recenti vittorie consecutive con Gubbio (1-0), Torres (1-2) e Sestri Levante (4-1). In realtà il momento positivo finirebbe per salire a sette giornate considerando i quattro antecedenti pareggi consecutivi fatti registrare con Campobasso, Arezzo, Pontedera e Vis Pesaro (tutte curiosamente terminate per 1-1). E sicuramente da qui in poi si potrà continuare a lavorare meglio dopo aver ritrovato quella sicurezza e quell’autostima necessarie per sviluppare i meccanismi di gioco del tecnico Di Carlo. Tecnico e giocatori ora hanno capito come poter riuscire a sfruttare le proprie potenzialità, cercando di limitare i problemi legati alle lacune presenti in organico che comunque continuano ad essere presenti. I bianconeri avranno ancora tra le mani la possibilità di chiudere bene il nefasto 2024. Il prossimo appuntamento sul calendario sarà quello contro il fanalino di coda Legnago Salus che vedrà il Picchio di scena sabato prossimo con avvio alle ore 15 allo stadio. Nella preparazione Di Carlo potrebbe ritrovare due elementi preziosi come l’attaccante Tirelli e il difensore Curado. Entrambi stanno smaltendo i rispettivi guai fisici e potrebbero presto tornare a fornire il proprio contributo.