Di corsa per gli animali. Bugari sta per ripartire

’Running italy for animals’ sta tornando. E così l’impresa sportiva dell’atleta olimpionico vegano Riccardo Bugari, dal 22 al 28 settembre lo vedrà percorrere l’Italia da costa a costa con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le azioni legali di ’Essere Animali’, una delle più accreditate organizzazioni in Europa in tema di tutela degli animali negli allevamenti. Dopo il successo mediatico e l’importante contributo raccolto con la prima edizione del progetto, quest’anno Bugari percorrerà l’Italia di corsa dalla costa tirrenica a quella adriatica, da Ostia a San Benedetto del Tronto, in 7 giorni, con una media di circa 80 chilometri al giorno. L’atleta e volontario di Essere Animali percorrerà in totale 544 chilometri attraversando la catena appenninica, con un dislivello pari a quasi 10mila metri.

Il percorso prevede la partenza dalla zona porto di Ostia e l’arrivo nella città natale di Bugari, San Benedetto del Tronto, con un evento benefit di festeggiamento finale. Anche quest’anno al suo fianco correranno diversi volontari di Essere Animali e chiunque vorrà potrà seguirlo in parte del percorso e dare il proprio supporto. "A settembre 2023 ho coronato un sogno. In 22 giorni ho percorso una ultramaratona da Santa Maria di Leuca a Milano. È un’impresa di cui vado orgoglioso: sono un atleta olimpionico e sono abituato ad alti livello di stress fisico e mentale, ma sono anche un volontario di Essere Animali e quello che ha reso indimenticabile la mia impresa è stato trasformare il mio sudore e le mie energie in azioni concrete in difesa degli animali. Quest’anno completerò l’opera percorrendo l’Italia da costa a costa, e l’obiettivo è sempre lo stesso: sostenere Essere Animali e, tramite loro, gli animali sfruttati dall’industria della carne. È questo a motivarmi in quest’impresa fuori dal comune: sapere che riuscirò a fare la differenza per loro".