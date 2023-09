Di corsa sulla Montagna dei Fiori. Dallo Squarcia la carica dei 200

Oltre 200 partecipanti hanno animato ieri mattina la quarta edizione dell’Ascoli XTreme Trail - il Trail delle Meraviglie. L’evento sportivo è stato organizzato, come sempre in maniera impeccabile, dall’Avis Ascoli Marathon in collaborazione con la Flipper Triathlon. La gara di running si è svolta in ambiente alpino, in regime di semi-autosufficienza sui sentieri della Montagna dei Fiori. Il percorso di gara si è snodato tra piste forestali, larghi sentieri, sentieri a singola traccia e mulattiere del Colle San Marco - Montagna dei Fiori all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) per una distanza complessiva di circa 50 km per i più allenati e poi di 30 e di 15 km per gli appassionati.

La partenza è stata data da piazza Arringo con il ritrovo fissato al Campo Squarcia nei pressi del Forte Malatesta. La massima altitudine raggiunta dagli atleti è amata quella sulla Croce della Montagna dei Fiori a quota 1.800 mt. La difficoltà maggiore è stata riscontrata nel tratto delle roccette dopo circa 2 km. dallo scollinamento della croce. Ad imporsi nel Trail della Croce da 50 km sono stati per gli uomini Riccardo Pianesi della Podistica Loreto con il tempo di 5h e 11’ e per le donne Laura Mariani della Never Stop Run Senigallia con il tempo di 6h e 57’. Nel Trial Caciare da 30 km. ha vinto Marco Chittaro che ha partecipato con una Run Card e ha ottenuto il tempo di 2h e 45’ mentre Marina Coccia dell’Ascoli Marathon si è imposta con il tempo di 3h e 12’.

Infine nel Trial Eremo San Marco ha vinto Alessio Crafa dell’Ascoli Marathon con il tempo di 1h e 20’ mentre per le donne ha trionfato Paola Frontino dell’Avis Castelfidardo in 1h e 46’.

Valerio Rosa